La Comisión Redactora empieza el "pulido" del texto de la nueva Constitución de Santa Fe
Entre este lunes y martes se leerán y corregirán los más de cien dictámenes que ingresaron sobre diferentes temáticas. Hacia mediados de semana se emitirían los primeros despachos parciales que serán, luego, discutidos en el recinto.
La Legislatura espera por la continuidad de la Convención este lunes. Crédito: Prensa Gobierno de la provincia de Santa Fe
Desde el mediodía de este lunes, comenzará a deliberar la Comisión Redactora, en el marco de la Convención que define los cambios a la Constitución de Santa Fe. La integran 18 miembros, y deberán examinar los 106 dictámenes que emitieron durante estas últimas semanas las diferentes comisiones temáticas constituidas en el ámbito de la Constituyente.
Con el trabajo que se inicia esta semana se comienzan a transitar las tres últimas de funcionamiento de la Convención. Joaquín Blanco, presidente de la Redactora, anticipó a El Litoral el cronograma de actividades y pasos a seguir. Según contó, entre lunes y martes, esperan poder dar lectura al centenar de dictámenes que se generaron en las otras comisiones. En paralelo, se releerá el texto de la actual Constitución provincial. "Uno de los desafíos de la Comisión Redactora es que en la nueva Carta Magna no haya contradicciones, ni lagunas ni ambigüedades ni omisiones", enfatizó.
"Uno de los desafíos de la Comisión Redactora es que en la nueva carta magna no haya contradicciones, ni lagunas ni ambigüedades ni omisiones", enfatizó Joaquín Blanco.
En caso de que se detectasen esas eventuales discrepancias, la Comisión Redactora tendrá potestad para resolverlas, o podrá convocar a la Comisión de origen para dilucidar la situación. Durante esta jornada, asimismo, los convencionales que lo deseen podrán acercar aportes a la Redactora, aun cuando hayan suscripto dictámenes de minoría.
Si entre lunes y martes se concluye la etapa de redacción y corrección, el miércoles comenzarían a emitirse los primeros dictámenes parciales que serían llevados posteriormente al pleno. Todo ello, con la mira puesta en el 10 de setiembre, día en el que se prevé la jura de la nueva Constitución.
Fondo y forma
Blanco advirtió que así como se tendrá particular interés en resolver las cuestiones de fondo de cada artículo a modificar – ello demandará, esencialmente una fuerte discusión política-, también es trascendente reparar en las cuestiones de forma. En tal sentido, explicó que un texto constitucional debe procurar un estilo de redacción particular, hasta con un uso cuidadoso de los verbos que se vayan a utilizar. Por ello, se resolvió convocar a una especialista del lenguaje – una lingüista de la Universidad Nacional del Litoral- para que brinde asesoramiento sobre cuestiones gramaticales y de redacción.
Las situaciones de mayor complejidad se suscitarán, según se prevé, al momento de discutir las cláusulas transitorias. Son más de veinte, y en algunos casos, determinarán – por ejemplo- el momento exacto a partir del cual comenzarán a hacerse operativos cambios sustanciales que se introducirán a la Constitución, como la reelección del gobernador.
Del mismo modo, se deberán salvar algunas omisiones en determinados dictámenes sobre temáticas puntuales; y simplificar los textos para que queden aggiornados a lo que demanda una nueva Constitución.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.