Se transita la recta final

La Comisión Redactora empieza el "pulido" del texto de la nueva Constitución de Santa Fe

Entre este lunes y martes se leerán y corregirán los más de cien dictámenes que ingresaron sobre diferentes temáticas. Hacia mediados de semana se emitirían los primeros despachos parciales que serán, luego, discutidos en el recinto.