La política en foco

Unidos resolvió dejar la persecución penal en las espaldas de los fiscales

Parte del oficialismo propuso que esa facultad sea compartida entre el MPA y el Ejecutivo. La Casa Gris seguirá solo con la política de seguridad. Habrá un Ministerio Público independiente de otros poderes que contendrá a Acusación y Defensa.