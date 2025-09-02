Día de juramentos

El MPA sumó once fiscales para el centro norte santafesino

La Corte puso en funciones a 3 fiscales para Santa Fe y 8 para Reconquista y Rafaela. La fiscal General Vranicich celebró las asunciones; y se refirió a la inminente definición de la Reforma en materia de Justicia. “Es una semana muy importante para nosotros”, dijo.