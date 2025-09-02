El MPA sumó once fiscales para el centro norte santafesino
La Corte puso en funciones a 3 fiscales para Santa Fe y 8 para Reconquista y Rafaela. La fiscal General Vranicich celebró las asunciones; y se refirió a la inminente definición de la Reforma en materia de Justicia. “Es una semana muy importante para nosotros”, dijo.
El ministro Spuler, tomando juramento a la fiscal de Santa Fe, Vivian Galeano. Foto: Guillermo Di Salvatore
Este martes, en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, prestaron juramento once nuevos fiscales adjuntos subrogantes, que a partir de ahora cumplirán funciones en las fiscalías regionales Nº 1, 4 y 5, correspondientes al centro norte santafesino.
Para la Fiscalía Regional Nº 1 con cabecera en Santa Fe: Vivian Ester Galeano, María Rosario Haeffeli y Daniela Soledad Montegrosso.
Para la Fiscalía Regional Nº 4, con sede en Reconquista: Leandro David Aguilar, Elizabet Miriam Aguirre, Luciana Violeta Chiavarini y Sebastián Galleano.
Para la Fiscalía Regional Nº 5, de Rafaela: Analía Elizabeth Abreu, Pedro Ignacio Machado, Emiliano Martín Odriozola y Adrián Darío Soria.
La Dra. Montegrosso cumplirá funciones en la Unidad Fiscal San Justo. Foto: Guillermo Di Salvatore
En el caso de la circunscripción capitalina, las recién asumidas se desempeñarán en la Unidad Fiscal de Santa Fe -Galeano-; en la Unidad Fiscal del departamento San Justo -Montegrosso-; y en la Unidad Fiscal del departamento Garay (Helvecia) -Haeffeli-.
Colmado de público
El acto de jura se realizó en medio de un salón colmado de público. Además de las autoridades judiciales mencionadas, estuvo en la primera fila la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, junto al secretario general del MPA, Leandro Maiarota y demás miembros del MPA.
Con las autoridades en primera fila, la jura se produjo a sala llena. Foto: Guillermo Di Salvatore
Una vez concluido el protocolo, hubo una rueda de prensa, en la cual la Dra. Vranicich dialogó con los medios, acompañada por los fiscales regionales de Rafaela -Carlos Vottero-, de Reconquista -Rubén Martínez-; y de Santa Fe -Jorge Nessier-.
El Dr. Leandro Aguilar será uno de los nuevos fiscales de Reconquista. Foto: Guillermo Di Salvatore
“Hoy asistimos a la jura de 11 fiscales adjuntos subrogantes que se van a desempeñar en las fiscalías regionales de Santa Fe, Rafaela y Reconquista”, introdujo la Dra. Vranicich. “Seguimos celebrando la incorporación de nuevos perfiles a quienes vamos a capacitar en el rol fiscal que van a tener que asumir, así que hoy es un día institucional de celebración”
La titular del MPA se refirió a la jura de la semana pasada en Rosario y dijo que “en total son 38 personas que han jurado” para asumir un nuevo rol institucional.
Sobre la convención
Destacó que “también tuvimos la noticia ayer de que hay otro envío de pliegos bastante importante, especialmente aquí para la Regional Santa Fe” y se expresó en torno a lo que se resolverá en forma inminente en la convención reformadora.
“Esta semana para nosotros es muy importante porque el miércoles la Convención va a tratar específicamente el dictamen de Justicia. Es una semana muy importante para ver cómo termina definiéndose la reforma constitucional en la vida del MPA”, dijo.
La fiscal Vranicich bregó por un MPA "independiente de los tres poderes". Foto: Guillermo Di Salvatore
-¿Esperan que se convierta finalmente en un organismo extrapoder?
-Sí, por supuesto. El dictamen de la Comisión de Justicia salió en ese sentido, dándonos reconocimiento constitucional y aclarando que el MPA es independiente de los tres poderes del Estado: autónomo, autárquico y que está liderado por un fiscal general.
Es muy importante que se haya reconocido que somos quienes diseñamos, planificamos y ejecutamos la política de persecución penal de la provincia de Santa Fe.
-¿Por dónde pasa la preocupación? Por los organismos de control, la forma de destitución…
-Hay dos puntos en los que nosotros habíamos hecho una propuesta institucional distinta, que fue diseñado finalmente de otro modo respecto tanto a la selección como a la remoción de fiscales.
De todos modos, estamos con muchas expectativas para ver finalmente cómo termina el sistema y por supuesto, va a tener una segunda etapa de enorme intensidad que va a ser el diseño y la sanción de las leyes que le van a dar forma a los mandatos constitucionales.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.