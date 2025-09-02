Religión y Estado: un debate abierto aún en la Convención reformadora
El oficialismo ratifica la intención de evitar que la provincia ostente un credo oficial. Pero la coalición de Unidos debate si hace lugar o no a la petición de la Iglesia Católica para que la Carta Magna reconozca el aporte realizado por tal institución en la provincia
La Convención Reformadora reemplazará el art. 3 de la Constitución, y quitará la claúsula de confesionalidad del Estado. Unidos discute la redacción final del texto y hay posturas diferentes dentro de la coalición y en otros bloques. Crédito: Archivo El Litoral.
El pedido de los representantes de la Iglesia Católica para que la Constitución reconozca explícitamente en su nuevo texto la importancia "histórica, social y cultural" que ha tenido dicha religión en la provincia, reactivó el debate en el seno del oficialismo. Ya existe un dictamen que plantea un estado laico de aquí hacia adelante en Santa Fe, y sin una religión oficial. Y ésa sería la posición que se seguiría manteniendo. Sin embargo, habrá conversaciones en el marco de Unidos durante las próximas horas y se analizará el pedido formal de los obispos.
El pastor Walter Ghione, convencional oficialista por el partido UNO, aludió al despacho de mayoría emitido semanas atrás, y defendió la idea de "avanzar hacia la igualdad, porque justamente lo que regula el artículo tres de la Constitución es la relación del Estado con las iglesias y los cultos legalmente reconocidos".
Desde su punto de vista, el mero hecho de mencionar a la Iglesia Católica implicaría que dicho credo "seguiría teniendo un privilegio en la relación con el Estado y, justamente, la idea es no solamente quitar la confesionalidad, sino también los privilegios que podrían persistir si se incorpora una mención de ese tipo en la Constitución".
El arzobispo santafesino Sergio Fenoy explicó los alcances del documento que propician los obispos de la provincia, y que está abierto a la firma de los feligreses, para que la Carta Magna incluya una "mención" a la Iglesia Católica. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
- ¿Cuáles serían esos privilegios? - se le preguntó-
- Bueno, justamente, al nombrar un culto por sobre el otro, una religión por sobre las demás, lógicamente eso te quita ese pie de igualdad que queremos por el tiempo en el que vivimos. Es entender que lo que resguardamos ahí, por un lado, es la fe de los santafesinos; es la cuestión religiosa que no la queremos quitar, no la queremos sacar. Por eso no tenemos un texto que dice solamente 'el estado laico', sino que justamente el planteo es que el estado no tiene religión oficial, y se distingue el orden civil del orden religioso, pero en el marco de la relación del Estado con las iglesias y los cultos legalmente reconocidos. Esa relación se basa justamente en esos fundamentos de cooperación, neutralidad y no discriminación.
Walter Ghione, pastor evangélico y convencional constituyente. Crédito: Manuel Fabatía.
- ¿Unidos, entonces, ratifica su decisión más allá del planteo de los obispos? - preguntó El Litoral-
- Desde nuestro sector vamos a seguir defendiendo el dictamen que hemos sacado de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. Entendemos que más allá de la discusión que podamos tener en el seno de la Comisión Redactora, el que acordamos es el texto que vamos a defender. Y no es una cuestión de que estemos en contra de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Nosotros entendemos y sabemos, reconocemos la labor histórica, el impacto histórico y cultural que tiene sobre nuestra sociedad, pero entendiendo también que los tiempos van cambiando y que hoy tenemos otras iglesias que están teniendo una participación muy importante dentro de la sociedad. En consecuencia, creemos y ratificamos que el texto que nosotros hemos elevado y dictaminado en la Comisión de Derechos y Garantías es el que nos pone en igualdad de condiciones a todas las iglesias en cuanto a la relación con el Estado. Después, cada uno de los gobiernos serán quienes van a determinar ese trabajo en conjunto que hoy en general es muy bueno, no solamente con la Iglesia Católica, sino también con las demás iglesias y cultos.
