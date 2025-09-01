Seis temas del Régimen Municipal, entre ellos autonomía en la agenda del lunes
La reunión se hace bajo la presidencia honoraria del Papa Francisco. Con votaciones divididas se reformarán dos artículos del texto actual y se incorporan ordenamiento urbano, derecho a la ciudad y una serie de cláusulas transitorias.
Se debatirá la autonomía municipal para localidades con más de 10 mil habitantes. Foto: Gentileza
Con más de dos horas de demora, la octava sesión de la Convención Reformadora inició su tarea para definir el nuevo régimen municipal que comprende la autonomía de los municipios de más de diez mil habitantes, pero también sobre los recursos y capítulos a incorporar al texto constitucional sobre ordenamiento urbano y el derecho a la ciudad.
Finalmente, se votarán una serie de cláusulas transitorias para ordenar la transición en los gobiernos locales, especialmente intendentes y concejales actuales más la decisión de emplazar al Poder Legislativo a que dicte una nueva ley orgánica de municipios en un año y en dos, una nueva ley de coparticipación.
Granata propuso la presidencia honoraria del Papa Francisco para la sesión. Foto: Reuters
La octava sesión se realiza bajo la presidencia honoraria del Papa Francisco a instancias de Amalia Granata (Somos Vida y Libertad) quien fundamentó la decisión y luego se sumaron Jaquelina Balangione (Más para Santa Fe), Hugo Rasetto (Unidos), Lucila De Ponti (Más para Santa Fe), Elisabet Vidal (La Libertad Avanza), Marcelo Lewandowski (Activemos).
En principio, Unidos votará con Fe y Más para Santa Fe las reformas a dos artículos de la Constitución sobre régimen municipal y las cláusulas transitorias más allá de algunas disidencias en particular en ambos temas.
Los restantes tres bloques tienen proyectos de minorías.
El dictamen se retrasó por diferencias en la Comisión Redactora. Foto: Gentileza
La demora en el inicio de la sesión obedeció a la extensión de la Comisión Redactora en la emisión del dictamen final producto de intercambios de apreciaciones entre bloques.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.