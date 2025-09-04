Lo dispuso la Convención

Dos años de plazo para completar el rediseño de la Justicia en Santa Fe

Lo estableció el plenario al votar las cláusulas transitorias a aplicar en las reformas constitucionales sobre el procurador, el Ministerio Público y los procesos de selección y enjuiciamiento de magistrados que requieren leyes de la Legislatura. El caso de los trabajadores judiciales, los cambios de funciones y los derechos adquiridos.