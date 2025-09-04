Un juez de Menores, seis fiscales y tres defensores, los 10 pliegos para el sistema penal de Santa Fe
En total, ingresaron 20 pliegos para la circunscripción judicial Nº 1, la mitad destinados a cubrir vacantes para el sistema acusatorio. El ministro de la Corte, Daniel Erbetta, destacó la importancia en “el nombramiento de jueces”.
La sala tradicional donde se jura con la constitución provincial vigente. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Con el inicio de septiembre, el Poder Ejecutivo elevó una docena de mensajes a la legislatura santafesina, en los cuales se encuentran contenidos los 85 nombres de candidatos a ocupar cargos vacantes de jueces (penales y de otros fueros), así como fiscales del Ministerio Público de la Acusación(MPA) y funcionarios del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).
Del total, 45 cargos irán para Rosario; 20 para Santa Fe; 10 para Rafaela; 6 para Reconquista y 4 para Venado Tuerto.
En el caso de la primera circunscripción judicial, con asiento en la capital provincial, de las veinte vacantes a cubrir, diez están destinadas a reforzar el sistema penal acusatorio.
Cattalini y Gramajo, autoridades de la Comisión de Acuerdos.
Juez de Menores
Una vieja deuda a saldar será el puesto de Juez de Menores, vacante desde 2015 cuando se jubiló la Dra. Ana María Elvira, y a partir de entonces los juzgados Nº 1 y 2 de Santa Fe se cubrieron mediante subrogancias rotativas, por el Colegio de Jueces Penales de primera instancia.
Para el caso, en la reciente remisión de pliegos, el gobernador Maximiliano Pullaro se inclinó en favor del Dr. Héctor José Aiello, quien actualmente se desempeña como fiscal del MPA en los tribunales de Tostado, en la circunscripción 5ª.
Fiscales adjuntos
El Ministerio Público de la Acusación tendrá un nuevo refuerzo, con la incorporación de media docena de fiscales adjuntos subrogantes. La lista está compuesta por abogados, la mayoría de los cuales se vienen desempeñando dentro de la estructura judicial.
Ellos son: Agostina Yanel Aimi; Jesica Bernard; Laura Gerard; Natalia Giordano; Julio Marcelo Lema y Pablo Gabriel Lipowy.
Para la Defensa
Y por último, el Ejecutivo sumó tres pliegos de defensores oficiales, un viejo reclamo de la Defensora General, Estrella Moreno Robinson, que finalmente se hará realidad.
Para el ministerio público de la Defensa están apuntados: Valentina Acuña; Lucía Mognaschi y Esteban Damián Montenovi.
Este martes, en ocasión de la jura de la última tanda de fiscales adjuntos subrogantes, el ministro de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Daniel Erbetta, hizo declaraciones a CyD Litoral, donde reconoció que el nuevo envío de pliegos por parte del Ejecutivo llega en un momento “verdaderamente muy esperado”.
Existían “101 vacantes sobre 376 jueces que tiene la provincia, recordó Erbetta. Foto: Guillermo Di Salvatore
Si bien “hubo cobertura de vacantes durante la gestión actual del gobierno, no habíamos tenido esa misma posibilidad en el nombramiento de jueces”, apuntó el ministro.
Para dimensionar el problema expuso los números y explicó que existían “101 vacantes sobre 376 jueces que tiene la provincia de Santa Fe y afortunadamente, tuvimos la buena noticia de que se han enviado una cantidad de pliegos enorme que nos permite reacomodarnos y dar respuesta en los lugares de mayor carga de trabajo, así que estamos muy contentos”, destacó el Dr. Erbetta.
Casos problemáticos
A la hora de mirar el mapa provincial, el miembro del Alto Tribunal distinguió que “tenemos situaciones muy focalizadas en distritos de fuero pleno, por ejemplo, San Jorge es un caso problemático”.
También apuntó al distrito San Lorenzo, al que calificó de “otro caso harto problemático”. Allí “se ha cubierto el Juzgado Laboral, pero creo que necesitamos dar alguna mayor respuesta. Después había inconvenientes en la Cámara Laboral y en el Colegio de Jueces de primera instancia de Rosario”, resaltó.
“Hay muchas situaciones en donde nosotros evaluamos la necesidad de cobertura, era lo que estábamos reclamando y se han podido cubrir. De modo que lo que queda ahora es un segundo momento, como para analizar los casos que han quedado vacantes y tratar de que se les dé una respuesta. Pero en términos generales se han enviado muchísimos pliegos”, cerró.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.