Un juez de Menores, seis fiscales y tres defensores, los 10 pliegos para el sistema penal de Santa Fe

En total, ingresaron 20 pliegos para la circunscripción judicial Nº 1, la mitad destinados a cubrir vacantes para el sistema acusatorio. El ministro de la Corte, Daniel Erbetta, destacó la importancia en “el nombramiento de jueces”.