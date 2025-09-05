Dolor en la Legislatura por la muerte del periodista Brosutti

En su domicilio, a solo unas pocas horas de escribir un detallado informe sobre las últimas novedades de la Convención Reformadora, murió el periodista Fernando Brosutti, lo que ha causado un profundo dolor en la comunidad de la prensa de Santa Fe y en la Legislatura santafesina.
Era el director periodístico del sitio El Protagonista Web, medio que junto a su esposa, la también periodista Susana Goris, crearon a partir de un semanario en papel editado solo para la lectura de temas vinculados a la actualidad política, con especial eje en la información parlamentaria.
Brosutti un periodista distinguido muy especialmente por sus pares.
El rigor sobre los datos en cada información sobre la Legislatura, la precisión del lenguaje utilizado en ese ámbito y su conocimiento profundo de la técnica legislativa hicieron de Brosutti un periodista distinguido muy especialmente por sus pares.
Hoy sus colegas tienen a ese medio como fuente de consulta para saldar alguna duda sobre fechas, números, cantidad de votos, abstenciones, votaciones en particular y en general, o discursos y trayectorias de los expedientes (¡incluso con su número!) en las Cámaras. Durante la pandemia descubrió el trabajo remoto y desde entonces, con dos computadoras en el escritorio de su casa, que es también la sala de redacción de El Protagonista, muchas veces en soledad, seguía cada una de las sesiones de los plenarios de la Convención y de las comisiones. De los sucesos en los pasillos y el clima política tenía noticias por su devota Susana.
Junto a su esposa, la periodista, Susana Goris
Para muchos fue un verdadero maestro. Ningún periodista es cronista parlamentario solo por concurrir a los debates en el Concejo Municipal, la Cámara de Diputados y el Senado Provincial. Quien esto escribe confiesa aquí su deuda con Fernando. Era especialmente generoso con la información y con las explicaciones sobre el funcionamiento de los cuerpos deliberativos. Puntilloso al extremo, con unos apuntes que contenían todo (hasta algún pronóstico en los resultados de cada votación relevante) y cargaba siempre en su maletín con la Constitución de Santa Fe y el Reglamento de la Cámara de Diputados.
El impacto de esta jornada triste para los periodistas en Santa Fe ayudan a entender: era un coleccionista de biromes porque creía en la palabra escrita. Lo suyo eran los medios gráficos aunque también trabajó en radios y en todos los soportes digitales, su último texto fue publicado a las 21.57 del jueves 4 de septiembre. Murió pasadas las 4 de este viernes 5, en compañía de su otra gran pasión, su compañera Susana.
