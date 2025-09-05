Reforma de la Constitución: será en Rosario la última sesión de la Redactora

La Comisión Redactora de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe acordó sesionar por última vez, el próximo lunes a las 9.30, en la ciudad de Rosario.
Será el lunes por la mañana, en un lugar a confirmar. La convención entra a su etapa final, con la redacción, corrección del texto de los 42 artículos habilitados a modificar.
La Comisión Redactora de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe acordó sesionar por última vez, el próximo lunes a las 9.30, en la ciudad de Rosario.
No está aún definido qué “lugar emblemático” tendrá ese momento histórico, con el que el cuerpo cerrará su labor. Se trata del último filtro para los textos que luego aprueban, cambian, corrigen y (eventualmente) rechazan en sesiones los 69 convencionales.
Así lo decidió el cuerpo de 18 convencionales que preside el socialista Joaquín Blanco. Para él también diputado provincial, se trata de "un gesto de valor simbólico" que el acto final de esa comisión tenga como escenario a la ciudad Cuna de la Bandera, para la armonización de estilo del texto constitucional.
En el momento de la aprobación de esa resolución, la Redactora compartía su labor con su par de Derechos y Garantías, donde se ha desempeñado el convencional que fue electo por el Departamento Rosario, Juan Pedro Aleart.
El ex periodista estuvo en casi toda la reunión que se inició a las 10 de la mañana y concluyó casi a las 20, pero justo para entonces (en los últimos 20 minutos se sesión) ya se había retirado. Otros miembros de su bloque, La Libertad Avanza no se opusieron a la decisión.
Por otra parte, se mantiene el cronograma y la intensa actividad de estas horas en la Convención.
La semana próxima concluirán las deliberaciones, el tratamiento y la aprobación de todos los cambios a la Carta Magna de Santa Fe.
Este fin de semana, entre este viernes 5 y sábado 6 (y quizá también el domingo 7) sesionará la Convención Reformadora en plenarios maratónicos. Y lo mismo sucederá con los 69 convencionales desde el martes en adelante. El día viernes 12 se llevará a cabo el acto de jura de la nueva Constitución de Santa Fe en el ámbito de la Legislatura.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.