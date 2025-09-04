Tras la votación de las reformas en el Poder Judicial

Pullaro: "Santa Fe va a tener la mejor Constitución del país"

El gobernador volvió a remarcar el nivel de consenso alcanzado, expresado en la disposición a efectuar cambios propiciados por la oposición, y pese a que el oficialismo ya se había asegurado una mayoría. Destacó a la provincia como "ejemplo de institucionalidad", en un contexto nacional convulsionado e incluso violento.