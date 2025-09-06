Se aprobaron los últimos dictámenes

Felipe Michlig: “La provincia de Santa Fe tiene nueva Constitución”

El presidente de la Convención cerró la emotiva y extenuante jornada en que fue votada la tanda final de artículos de la reforma. Agradeció a todos y definió: “Hagan de cuenta que hemos escalado con éxito el Everest”. El lunes se reúne la Redactora, el martes se aprobaría en plenario el texto completo y el viernes 12 será la jura.