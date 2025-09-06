Felipe Michlig: “La provincia de Santa Fe tiene nueva Constitución”
El presidente de la Convención cerró la emotiva y extenuante jornada en que fue votada la tanda final de artículos de la reforma. Agradeció a todos y definió: “Hagan de cuenta que hemos escalado con éxito el Everest”. El lunes se reúne la Redactora, el martes se aprobaría en plenario el texto completo y el viernes 12 será la jura.
El convencional Felipe Michlig. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
Con la aprobación del bloque temático número 10, consistente en tres cláusulas transitorias de carácter operativo, el plenario de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe culminó este sábado el tratamiento de todo el articulado del nuevo texto de la Carta Magna. El presidente del cuerpo, Felipe Michlig, coronó la extenuante jornada con un agradecimiento que puso en palabras la emoción dominante.
Tras enumerar todos los artículos aprobados y ordenar su remisión a la Comisión Redactora para un último pulido, agradeció a “todos los que han trabajado” para lograr la reforma constitucional. “Hagan de cuenta que hemos escalado con éxito el Everest. Muchas, pero muchas gracias. La provincia de Santa Fe tiene nueva Constitución. Damos por levantada la sesión”, dejó sentado.
El pleno de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe aprobó este sábado, tras 8 horas de sesión, cuatro bloques de dictámenes de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías que introducen cambios en cinco artículos de la Carta Magna, y la incorporación de siete. Fue la continuidad de la sesión iniciada el viernes que se extendió por ocho horas, y había pasado a cuarto intermedio. El viernes se habían aprobado cuatro bloques de dictámenes para once artículos.
El convencional Felipe Michlig. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
Por lo tanto fueron aprobados dictámenes, en ambos días, para 16 artículos, más la incorporación de 11. Todos ellos ahora serán sumados al tratamiento de la Comisión Redactora que se reunirá este lunes en Rosario, para dar forma final a la reforma de la Carta Magna. Se trata del último filtro para los textos que luego aprueban, cambian, corrigen y (eventualmente) rechazan en sesiones los 69 convencionales. Ese último plenario tendría lugar el próximo martes 9, en tanto para el viernes 12 está previsto el acto de jura.
Durante la apertura de la sesión habían sido designadas como presidentas honorarias Olga Benita Alarcón de Foschi y Clyde Barsotti de Altieri, las dos únicas mujeres que integraron la Convención Reformadora de 1962.
Por temáticas
El primer bloque, de este sábado, modificó los artículos 109°, 110°, 111°, 112° y 113°, vinculados a Educación. El dictamen en general obtuvo 50 votos afirmativos y 15 negativos.
El segundo bloque aprobado este sábado, vinculado a la incorporación de nuevos derechos, que son: derechos digitales; ciencia e innovación; ambiente; derecho al agua; y derecho al consumidor tuvo 49 votos positivos y 15 negativos.
La convención este sábado en Diputados. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
En tanto, el tercero fue el vinculado a medidas de acción positiva, que incorpora derechos para corregir desigualdades estructurales y garantizar el acceso equitativo a derechos y oportunidades, sumó 48 votos positivos y 14 negativos.
El cuarto bloque fue sobre la reforma del artículo 92, referido al Poder Judicial, que tuvo 34 votos positivos, 14 negativos y 14 abstenciones. Además, se votó un resonsideración sobre el artículo 17, votado el viernes que contó con el apoyo de 49 conveniconales y la negativa de 14. Finalmente se aprobó un dictámen sobre cláusulas transitorias, que tuvo un 48 votos afirmativos y 14 negativos.
