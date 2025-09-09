Último tramo de la Convención y jura de la nueva Constitución de Santa Fe
Será con dos plenarios para votar el texto final ordenado, este martes y miércoles. El viernes habrá ceremonia formal y acto público, con la presencia de autoridades. Michlig destacó la finaliazación de “privilegios de la política” y el nivel de consenso alcanzado, pese al discurso en contrario.
El texto reformado de la Constitución será jurado el próximo viernes, con una ceremonia en el recinto y un acto público en la explanada legislativa. Crédito: Fernando Nicola
El presidente de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, Felipe Michlig aludió a los próximos pasos previstos en el proceso, hasta desembocar en la jura y la entrada en vigencia del nuevo texto de la Carta Magna provincial. También destacó que el 93 % de los artículos fue votado por los dos tercios del cuerpo, como demostración de los consensos alcanzados.
En ese sentido, aludió a la tarea asumida por la Comisión Redactora para completar el ordenamiento final del texto (con la colaboración de una lingüista, según reveló su titular, Joaquín Blanco) y a las dos sesiones plenarias previstas para este martes y miércoles, con el objetivo de proceder a la lectura de los artículos y la votación definitiva. La secuencia culminará con un acto de jura en el recinto por parte de los convencionales y principales autoridades provinciales, el viernes a las 16, y un acto público a las 17 en la explanada de la Legislatura. El trámite de jura se extenderá por otros 60 días para abarcar a todos los funcionarios provinciales y municipales, y llevarla a las escuelas, para que los estudiantes hagan lo propio.
En dos sesiones, el plenario de la Convención dejará votado el texto final ordenado de la Constitución.
En diálogo con los periodistas, Michlig consideró que la nueva Constitución resultante del proceso de reforma será “mejor de la que teníamos, no hay duda, actualizada, la Constitución actual fue y es una buena Constitución, pero para otros tiempos”, y destacó especialmente el hecho de “terminar con privilegios de la política”.
“El hecho de que se terminen las reelecciones indefinidas, que bajemos los costos de la política, que se las elecciones pasen a ser cada cuatro años y no dos, consagrar ficha limpia, terminar con los fueros parlamentarios, son cosas muy importantes. Terminar con la mayoría automática en la Cámara de Diputados va a permitir una mayor representación. Lo mismo que consagrar derechos de muchos ciudadanos, de muchos colectivos que no estaban visibilizados”, valoró.
Felipe Michlig consideró que “todavía no terminamos de dimensionar” la importancia de los cambios introducidos. Crédito: Manuel Fabatia
En particular, puso de resalto “los cambios que estamos haciendo en el ámbito del Poder Ejecutivo, del Legislativo, en la Justicia; el hecho de consagrar con mayor autonomía el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. Son cambios realmente muy importantes, que ponen a Santa Fe como una de las provincias con las Constituciones más modernas de la República Argentina, y creo que todavía no terminamos de dimensionarlo. Tenemos una buena Constitución, y por más que aquellos que siguen denostando el proceso digan que estaba todo escrito, quedó demostrado que no era así, que ha habido mucho diálogo para buscar los consensos. Y prueba de ello es el informe preliminar que hicimos, donde consta que el 93% de los artículos obtuvo más de los dos tercios de los votos; cuando Unidos para Cambiar Santa Fe tiene el 48% de los convencionales”.
Trascendencia
Ante una nueva pregunta, Michlig insistió en remarcar como una de las cuestiones más trascendentes “terminar con los privilegios de la política. En los tiempos que estamos transitando, había que terminar con los fueros parlamentarios. Con las elecciones cada dos años, que hacen que a poco de asumir un presidente de comuna ya tiene que estar pensando que al año siguiente tiene otra vez comicios. Así es muy difícil gobernar y resolver los problemas, además del gasto que significa”.
A esto añadió la consagración constitucional de la ficha limpia para candidaturas, “que el otro día escuchaba criticar a representantes del oficialismo nacional, cuando en ese plano ni siquiera fueron capaces de tratarlo. Nosotros lo tenemos no solamente como ley, sino en la Constitución. Éstos son cambios profundos, además de los derechos ciudadanos. Que muchos también denostan, pero hay mucha gente que estaba esperando que la Constitución los nombre, los tenga en cuenta”.
El legislador también aludió a los intentos por impedir la reforma, y recordó que ya en el primer día hubo un planteo ante la Corte de parte del bloque Somos Vida y Libertad. Y que después de ello, La Libertad Avanza también acudió a la Justicia y sufrió rechazos en dos instancias. “Ahora dicen que van a recurrir a la Corte, que van a pelear. Bueno, están en todo su derecho. Pero la verdad que es raro pensar que alguien siga reclamando en la Justicia cuando ha sido parte del proceso, participado en las elecciones, en los debates y en la votación de los artículos. Yo creo que tendrían que tener una actitud propositiva y pensar que esta es una Constitución para los próximos 20 o 30 años en beneficio del conjunto de los santafesinos”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.