Esta semana

Último tramo de la Convención y jura de la nueva Constitución de Santa Fe

Será con dos plenarios para votar el texto final ordenado, este martes y miércoles. El viernes habrá ceremonia formal y acto público, con la presencia de autoridades. Michlig destacó la finaliazación de “privilegios de la política” y el nivel de consenso alcanzado, pese al discurso en contrario.