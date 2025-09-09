Cambios más importantes

Reforma constitucional: "El Estado es responsable del sistema educativo, y también de sus resultados", dijo Goity

La reforma constitucional de Santa Fe introdujo cambios en materia educativa: el Estado asume la responsabilidad indelegable de sostener el sistema pero también de rendir cuentas sobre los aprendizajes. Se amplía la obligatoriedad desde el nivel inicial hasta el secundario, y se incorpora la educación superior. Se garantiza a las familias el derecho a elegir el tipo de educación.