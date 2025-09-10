Undécimo plenario de la Convención

Hoy sancionan el nuevo texto de la Constitución de Santa Fe

Los 161 artículos, divididos en cinco partes, serán votados al final de los discursos habilitados para los 69 convencionales. Son 27 disposiciones transitorias. El listado de oradores lo abrió Pullaro y lo cerrará el presidente del cuerpo, Michlig.