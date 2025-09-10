Hoy sancionan el nuevo texto de la Constitución de Santa Fe

La Convención Reformadora votará en la tarde de este miércoles el texto final de la Constitución de Santa Fe que será jurada el viernes y que cobraría plena vigencia a partir del lunes cuando se publique en el Boletín Oficial de la provincia.
Los 161 artículos, divididos en cinco partes, serán votados al final de los discursos habilitados para los 69 convencionales. Son 27 disposiciones transitorias. El listado de oradores lo abrió Pullaro y lo cerrará el presidente del cuerpo, Michlig.
El nuevo pacto santafesino será votado por los bloques de Unidos, Más para Santa Fe, Activemos y el Frente de la Esperanza mientras que La Libertad Avanza y Somos Vida y Familia votará por el rechazo, tal cual lo hizo en los distintos plenarios. El oficialismo nacional presentó dictámenes de minoría en la inmensa mayoría de temas, excepto en tres que votó con el resto del arco político.
La undécima sesión plenaria de la Convención Reformadora se hizo con la presidencia honoraria del ex gobernador socialista Miguel Lifschitz. Anoche, hubo un cuarto intermedio y hoy por la mañana se reanuda el debate.
El acuerdo en Labor Parlamentaria fue habilitar a los 69 convencionales a expresarse en este plenario, postura que se conocerá antes de la votación. El primero en hacerlo fue el gobernador Maximiliano Pullaro (Unidos) quien de esta manera rompió el silencio que mantuvo en cada una de las sesiones. El discurso del gobernador apuntó hacia el futuro de la provincia y valorizó la convivencia democrática y los acuerdos alcanzados en el pleno que permitieron que el 93% de los artículos haya sido votados con dos tercios de los votos.
El cierre de los discursos estará a cargo de los jefes de cada uno de los seis bloques y luego anunció que también bajará al recinto para expresarse el presidente de la Convención, Felipe Michlig.
"Fue una tarea muy grande que asumimos de manera colectiva; todos los bloques colaboraron para la tarea de la Redactora. Estoy muy orgulloso y agradecido a la responsabilidad de absolutamente todos los convencionales que le integraron", afirmó Joaquín Blanco (Unidos), titular de la Redactora.
Fue la comisión la encargada de dividir el nuevo texto constitucional en cinco partes. La primera contiene todo lo que tiene que ver con derechos, garantías y de 36 artículos. Una segunda parte que refiere al régimen electoral y participación ciudadana.
En la tercera parte refiere a la cuestión orgánica del funcionamiento del Estado, los tres poderes. El cuarto es el capítulo de régimen municipal. La quinta parte prevé el mecanismo de reforma de la propia Constitución. En total 161 artículos, más 27 disposiciones transitorias.
"Aun con las diferencias, todos los bloques participaron de la Redactora", señaló Blanco quien destacó la tarea del vicepresidente Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad), quien "tuvo una actitud muy propositiva". Por la Libertad Avanza estuvieron Nicolás Mayoraz y Marcos Peyrano.
Blanco dijo que la comisión no solamente cumplió con el mandato, que era unificar y armonizar en un texto, sino que también pudo resolver conflictos que surgían de lagunas o de controversias de los debates. "Tuvimos la capacidad y la madurez dentro de la comisión redactora para poder resolverlos", dijo.
"En el 2025 estamos dando una muestra de democracia, de civilidad que es muy superadora a otras etapas más difíciles del país", subrayó el socialista.
Una mirada diferente tiene Mayoraz. "Nuestra evaluación es la misma que hicimos al principio. No nos equivocamos. Esto fue un acuerdo de Unidos con el peronismo. Se notó en cómo fueron las votaciones. Vamos a seguir con el cuestionamiento judicial. En la Convención dijimos que las modificaciones que se hacían no eran las que para nosotros debían hacerse ni lo que reclama la sociedad", señaló.
Para el jefe de La Libertad Avanza "faltó mucho para hacer una Constitución moderna. Nuestra posición es crítica con el producto, con el resultado". Anticipó que votarán en contra del nuevo texto y con libertad de acción para jurar o no el texto el próximo viernes.
