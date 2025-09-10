Se cierra la constituyente

Convención Reformadora: los seis jefes de bloque cerraron la undécima sesión

Los 69 convencionales expusieron entre martes y miércoles antes de la votación de la nueva Constitución. El final reservado para Bastia, Pirola, Mayoraz, Granata, Lewandowski y Sclafani. "Es la base para transformar Santa Fe" dijo el jefe de Unidos. Pirola valoró los consensos alcanzados y el texto acordado.