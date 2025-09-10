En el tiempo de vigencia de la Convención Reformadora

Se aprobó por amplia mayoría la nueva Constitución de Santa Fe

En general, fue apoyada por 52 convencionales y otros 17 votaron en contra. Unidos, Más para Santa Fe, Activemos y Fe aportaron los votos positivos. Trabajosa votación en particular de los 161 artículos y las 27 disposiciones transitorias.