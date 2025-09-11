#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
El día de la sanción de la reforma

63 años y 149 días después: el resumen de la Convención hecho por Michlig

La cifra fue expuesta por el presidente del cuerpo quien bajó al recinto para hablar. En el recinto hubo celebración por la amplia mayoría que votó la nueva Carta Magna.

Felipe Michlig en el recinto durante su discurso final en la Convención Reformadora. Foto: Gentileza
 9:17
Por: 

"Pasaron 63 años y 149 días desde la última reforma constitucional y esto fue posible con alto grado de consenso alcanzado", destacó Felipe Michlig al hablar desde el recinto donde bajó por primera y única vez en los dos meses de funcionamiento de la Convención Reformadora. El radical cerró su discurso marcando la hora, 17.55, y leyendo el Preámbulo de la Constitución.

Mirá tambiénConvención Reformadora: los seis jefes de bloque cerraron la undécima sesión

"Decidimos terminar con los privilegios que tenía la política" subrayó el dirigente radical sentado en la banca que ocupó Diego Giuliano (Más para Santa Fe) que pasó a ser presidente provisorio del cuerpo.

Mencionó allí el límite de las reelecciones indefinidas, restricción de fueros, nueva constitución de la Cámara de Diputados e instó a los partidos políticos a prepararse a renovar cada 8 años su dirigencia.

Tiempo de acuerdos

No dejó pasar por alto que la Convención de 1962 terminó siendo presidida por Clelio Chiaraviglio que representó al dpto. San Cristóbal como él hoy representa a esa departamento del norte santafesino.

En su discurso, el presidente de la Convención marcó la importancia de Santa Fe como por ejemplo que en su departamento hubo primero pavimentación de rutas provinciales antes que la nacional 34. También valorizó las obras del Túnel Subfluvial y la autopista Santa Fe - Rosario, la primera del país.

"Fue un trabajo extraordinario que reformamos 42 artículos; incorporamos otros 46 y 27 cláusulas transitorias. Teníamos proyectos que se debieron consensuar" agregó.

Reforma Constitucional, Plenario 10 de Septiembre, Convencion Reformadora. Foto: GentilezaLos convencionales presentes en el momento de la lectura del Preámbulo de la Constitución. Foto: Gentileza

Michlig reconoció que siempre se puso como obstáculo la reelecçión de los gobernadores y puso su ejemplo de haber sido siete veces presidente comunal de Ambrosetti y ahora llevando adelante su séptimo mandato como senador.

"No negamos los acuerdos políticos. Qué vamos a hacer los dirigentes políticos sino hacemos acuerdos en el buen sentido de la palabra" se preguntó.

En su inicio de alocución se extendió en agradecer a los actores que participaron en la Convención, no solo a los pares sino también al personal de apoyo, asesores, empleados legislativos y a la prensa que acompañó el proceso.

Reforma Constitucional, Plenario 10 de Septiembre, Convencion Reformadora. Foto: GentilezaLa sesión concluyó con aplausos y emoción tras dos meses de trabajo intenso. Foto: Gentileza

Abrazo

Cuando terminó su alocución, Felipe Michlig, fue saludado por los distintos convencionales y se cruzó en un fuerte abrazo con Nicolás Mayoraz con quien había protagonizado una situación violenta. Luego, fue recibido por en el centro del recinto por Maximiliano Pullaro, Fabián Bastia y por Germán Giacomino.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Reforma Constitucional
Reforma Constitucional en Santa Fe
Convención Constituyente
Maximiliano Pullaro
Felipe Michlig
Nicolás Mayoraz
Fabián Bastía
Germán Giacomino
Diego Giuliano

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro