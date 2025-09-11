#HOY:

Con suma de derechos y profundos cambios institucionales

Ya está en vigencia la nueva Constitución de Santa Fe

El texto sancionado por la Convención fue publicado en el Boletín Oficial. Este viernes será jurado por convencionales y autoridades de los tres poderes del Estado.

El texto sancionado por el plenario fue firmado por 59 convencionales, lo que incluye a siete de los que votaron en contra.
La provincia de Santa Fe ya tiene nueva Constitución Provincial y sus normas entraron en vigencia este jueves, a partir de la publicación en el Boletín Oficial.

El texto sancionado por el plenario fue firmado por 59 convencionales, lo que incluye a siete de los que votaron en contra (de La Libertad Avanza y Somos Vida y Familia), ya que fue aprobado con 52 votos positivos y 17 negativos.

Este viernes a las 17 se llevará a cabo la ceremonia de jura del texto renovado, por parte de los convencionales que lo debatieron y sancionaron, y las principales autoridades de los tres poderes del Estado provincial. La secuencia será iniciada por los propios legisladores, en el que fuera el recinto de sesiones, que es a su vez el de la Cámara de Diputados de la Provincia.

La entrada en vigencia del nuevo texto constitucional se produjo con la publicación en el Boletín Oficial, y su aplicación en forma total dependerá de la aprobación de al menos 19 leyes por parte de la Legislatura.

A continuación, y ya en la explanada de la Legislatura, el también convencional Maximiliano Pullaro volverá a prestar juramento, en este caso como gobernador de la Provincia. Y en ese cáracter, se lo tomará luego a la vicegobernadora, Gisela Scaglia, a la Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, entre otras autoridades.

La ceremonia se replicará a lo largo de 30 días en distintas localidades y, en particular, en la tercera semana del mes, con la promesa de lealtad de parte de estudiantes y docentes de toda la provincia.

Esta sucesión de acontecimientos proporcionará el cierre formal al proceso reformista. No obstante, con el nuevo texto constitucional ya en vigencia, la implementación efectiva de buena parte de los cambios estará sujeta a la aprobación de la legislación complementaria, por parte del parlamento santafesino. Según lo previsto por la Convención, serán al menos 19 las leyes necesarias para ello.

Un proceso histórico

Con la incorporación de 46 nuevos artículos y la reforma de los 42 habilitados por Ley, la nueva carta Magna estará compuesta por 161 artículos. Además se incorporan 27 clausulas transitorias.

De este modo, la provincia renueva su Constitución después de más de seis décadas de vigencia del texto de 1962; el período más largo de vigencia de una Carta Magna provincial en toda la historia institucional de Santa Fe.

Este viernes, el acto de jura se iniciará con los convencionales en el recinto de sesiones, y continuará en la explanada de la Legislatura, con las principales autoridades de los tres poderes del Estado.Este viernes, el acto de jura se iniciará con los convencionales en el recinto de sesiones, y continuará en la explanada de la Legislatura, con las principales autoridades de los tres poderes del Estado.

La aprobación en pleno representó, el pasado miércoles 10, el paso final del proceso deliberativo iniciado en julio, que incluyó reuniones de comisión, dictámenes y sesiones de debate, y como balance del cual los principales referentes del oficialismo y la oposición pusieron de resalto el nivel de diálogo y la magnitud de los consensos alcanzados, con la introducción de cambios en los textos propuestos y un respaldo de dos tercios de los votos en la amplísima mayor parte del articulado.

Boletin Oficial de Santa Fe Con Constitución 2025 by El Litoral

