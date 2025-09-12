Juraron los Convencionales: "Fidelidad, respeto y cumplimiento"

Con tres fórmulas diferentes, pero en la mayoría de las casos con voces fuertes pero emocionadas, los convencionales prestaron el juramento de fidelidad, cumplimiento y respeto a la Constitución reformada el 10 de septiembre. También lo hicieron los secretarios y subsecretarios.
Fue en un acto realizado en el recinto de la Cámara de Diputados que fue el escenario de los once plenarios que permitieron al cuerpo darse un reglamento, tener comisiones y votar los nuevos artículos más los reformados y las cláusulas transitorias.
Jura de la Constitución Santafesina. Foto: Gentileza
"La provincia invencible tiene Constitución actualizada, aggiornada para los tiempos por venir. Ojalá sirva para terminar con los privilegios de la política" cerró Felipe Michlig, presidente del cuerpo, el acto donde fueron 62 de los 69 los que prestaron el juramento.
El propio Michlig fue el primero en jurar. Luego, en base a tres fórmulas fueron jurando los presentes y luego secretarios y vices. En el medio, el presidente de la Convención hizo algunos guiños a quienes lo acompañaron en la mesa o a la ex vicegobernadora Alejandra Rodenas.
Presentes y ausentes
El Sí Juro, muy altisonantes en algunos casos, solo fueron alterados por Lucila Lehmann, Silva Malfesi y por Rubén Pirola que agregaron expresiones al juramento. El socialista Joaquín Blanco, en cambio, hizo el juramento acompañado con los rosas rojas.
Los ausentes quedaron en evidencia cuando el presidente invitaba a jurar, uno por uno. Así los ausentes fueron varios integrantes de La Libertad Avanza y Amalia Granata de Somos Vida y Libertad. En cambio, los integrantes de Unidos, Más para Santa Fe, Activemos y Frente de la Esperanza dieron el presente en forma completa.
Juramentos
Así por el primer juramento, por Dios, la Patria y los Santos Evangelios lo hicieron Juan Domingo Argañaraz, Germán Baumgartner, Patricia Boni, Cristian Cunha, Alcides Calvo, Lisandro Enrico, Pablo Corsalini, Caren Früh, Leonardo Diana, Lucas Galdeano, Diego Giuliano, Walter Ghione, Lucas Incicco, Germán Giacomino, Lucila Lehmann, Raúl Gramajo, José Machado, Maximiliano Pullaro, Hugo Rasetto, Ariel Sclafani, Emiliano Peralta y Katia Passarino.
Por Dios y la Patria lo hicieron Alicia Azanza, Jaquelina Balangione, Beatriz Brouwer, Verónica Colombo, Victoria Capocetti, Oscar Dolzani, Lucila De Ponti, Germana Figueroa Casas, Pablo Farías, Marcelo Lewandowski, Rodolfo Giacosa, Silvia Malfesi, Lucía Masneri, Javier Meyer, Estaban Motta, Marcos Peyrano, Osvaldo Sosa, Armando Traferri, Sara Sánchez y Rubén Pirola.
Por último, por la Patria juraron Fabián Bastia, Rubén Giustiniani, Joaquín Blanco, Claudia Levin, Lionella Cattalini, Rodrigo Borla, Gisel Mahmud, Daina Gallo Ambrosis, Orfilio Marcón, Josefina Del Río, María Eugenia Martínez Fernández, Julio Garibaldi, Juan Monteverde, Mauricio Maroevich, Facundo Olivera, Victoria Tejeda y Gino Svegliati.
El final quedó para los secretarios y subsecretarios con tareas claves de apoyo al cuerpo. Diego Maciel, Santiago Mascheroni, Mauricio Cuvertino, Juan Cruz Cándido, Marcelino Lago y Guillermo Reviglio.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.