Departamento San Martín

Tras 17 años sin construcción de viviendas, avanza la obra de 12 nuevas unidades habitacionales para familias de Sastre

El ministro Enrico confirmó los avances del Gobierno de Santa Fe en la ejecución del nuevo proyecto de viviendas en la cabecera del departamento. Para este proyecto, la inversión de la gestión Pullaro supera los $877 millones.