Colonia Margarita: más de 300 vecinos accederán al agua potable

Con el objetivo de que más de 300 vecinos y vecinas de Colonia Margarita puedan acceder a un agua potable purificada y de calidad, el Gobierno Provincial compró e instaló una nueva planta de ósmosis inversa en la localidad del departamento Castellanos. La inversión de la Provincia superó los 11 millones de pesos.
"A partir de ahora, los vecinos de Colonia Margarita van a poder acceder a un agua más segura”, explicó el ministro Enrico.
Tras la finalización de los trabajos para la instalación del nuevo equipamiento, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, expresó que “en la provincia de Santa Fe aún quedan muchas localidades donde los vecinos no tienen agua apta para el consumo y, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, estamos haciendo inversiones de este tipo para cambiar el día a día de miles de familias santafesinas”.
“Esta nueva planta de tratamiento está equipada con un sistema de ósmosis inversa que incluye filtros, membranas y bombas de presión, montados sobre una estructura metálica. A partir de ahora, los vecinos de Colonia Margarita van a poder acceder a un agua más segura”, explicó el ministro Enrico.
Por su parte, el secretario de Agua y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, Leonel Marmiroli precisó que "además, se instalaron tanques horizontales a nivel del suelo para el almacenamiento del agua tratada y una casilla con canillas que permite a los habitantes cargar de forma directa y segura el agua para su consumo".
Recientemente, el director provincial de Agua y Saneamiento, Abel Siebenhaar visitó la localidad y supervisó la puesta en funcionamiento del sistema junto a la presidenta comunal, María Soledad Muratore, quien señaló que “es una obra muy necesaria para nuestra comunidad, y agradecemos el compromiso constante de la Provincia para que hoy esto sea una realidad”.
Esta intervención contó con una inversión del gobierno provincial de $11.253.363 y se enmarca en una política de gestión que busca garantizar el acceso equitativo a servicios básicos en cada rincón del territorio, mejorando la calidad de vida y las condiciones de salud de la población.
