Ministerio de Seguridad

Ofrecen $5 millones de recompensa por un prófugo acusado de abuso sexual en Buenos Aires

El Ministerio de Seguridad busca a Damián Aníbal Maudet, sobre quien pesa una orden de captura desde abril. Está acusado de abuso sexual contra un menor, amenazas con armas y otros delitos graves. La línea 134 recibe datos en forma anónima.