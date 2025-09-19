Boletín Oficial

Recompensa de $5 millones por datos sobre el femicidio de Rosmery Aramayo en Salta

La cartera conducida por Patricia Bullrich dispuso el pago de hasta 5 millones de pesos a quienes aporten información certera sobre el paradero de los restos de la mujer desaparecida en enero en la ciudad salteña de Salvador Mazza.