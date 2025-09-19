Recompensa de $5 millones por datos sobre el femicidio de Rosmery Aramayo en Salta
La cartera conducida por Patricia Bullrich dispuso el pago de hasta 5 millones de pesos a quienes aporten información certera sobre el paradero de los restos de la mujer desaparecida en enero en la ciudad salteña de Salvador Mazza.
Operativo de rastrillaje para encontrar a la victima
La investigación judicial está a cargo de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial de Tartagal, encabezada por el fiscal Gonzalo Ariel Vega.
Según la reconstrucción de los hechos, el 17 de enero de 2025 Rosmery Aramayo salió de su domicilio en barrio Ferroviario junto a su pareja, José Eduardo Miranda, en una camioneta Ford Ranger roja. Desde ese momento, no se volvió a saber nada más de ella.
El detalle clave es que Miranda regresó horas más tarde a su casa sin la mujer y, según consta en la causa, procedió inmediatamente a lavar el vehículo. Para la fiscalía, esto constituye un indicio de encubrimiento que refuerza la hipótesis de homicidio.
De acuerdo con la investigación, Miranda no habría actuado solo. Existen elementos que lo vinculan con su hijo, José Alfredo Miranda, en la presunta comisión del crimen. Ambos están señalados como responsables de darle muerte a Aramayo en un tramo de la Ruta Provincial N.º 54, aunque hasta el momento el cuerpo no fue hallado, lo que impide avanzar en etapas claves del proceso judicial.
Desapareció en enero de este año en Salvador Mazza, provincia de Salta
Una recompensa para romper el silencio
Frente a la falta de resultados en la búsqueda, el Ministerio de Seguridad respondió a un pedido formal de la fiscalía y dictó la Resolución 1106/2025, publicada en el Boletín Oficial, mediante la cual se ofrece una recompensa de hasta $5.000.000 para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de la mujer.
La resolución especifica que la recompensa será otorgada a cualquier persona que, sin haber intervenido en los hechos delictivos, brinde información certera que lleve al hallazgo de restos óseos o humanos de Aramayo, tanto en la zona de la Ruta Provincial N.º 54 como en el camino conocido como “Rancho El Ñato”, vinculado a la Ruta Provincial N.º 146.
El Ministerio aclaró que las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través de la línea gratuita 134, dependiente del Programa Nacional de Recompensas. Además, el pago se realizará en forma reservada, garantizando la protección de la identidad de quienes aporten datos relevantes.
La medida también instruye a las fuerzas policiales y de seguridad federales a difundir masivamente el afiche de recompensa en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional, con el objetivo de ampliar la búsqueda de testimonios y aumentar la presión social para esclarecer el caso.
Recompensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad
Un caso que refleja la violencia extrema de género
Rosmery Aramayo tenía 50 años, era madre y pareja de José Eduardo Miranda, principal imputado en la causa. La calificación legal del expediente es clara: homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), uno de los delitos más graves del Código Penal argentino, que prevé la pena de prisión perpetua.
El caso vuelve a poner en primer plano el drama de los femicidios en Argentina, un fenómeno que afecta a cientos de mujeres cada año. Según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, en el país se registra en promedio un femicidio cada 30 horas, y en muchos de esos casos, como ocurre con Aramayo, el agresor pertenece al círculo íntimo de la víctima.
La dificultad para encontrar el cuerpo representa un obstáculo adicional para la justicia y una fuente de profundo dolor para la familia. La madre de Rosmery, Alejandrina Torrez Ávalos, y su padre, Nicolás Aramayo Bautista, reclaman desde enero la aparición de los restos para poder despedirse de su hija y exigir justicia en un proceso judicial sólido.
El Ministerio de Seguridad recordó que cualquier persona que cuente con datos relevantes puede comunicarse al 134, la línea habilitada para este tipo de denuncias, que funciona de manera gratuita y confidencial en todo el territorio nacional.
“Necesitamos la colaboración de la ciudadanía para encontrar a Rosmery y avanzar en la causa. El compromiso social es fundamental para que estos crímenes no queden impunes”, indicaron desde la cartera conducida por Patricia Bullrich.
Mientras tanto, el expediente judicial sigue avanzando con los dos principales imputados en la mira, aunque aún falta la pieza clave: el cuerpo de la víctima. Con esta recompensa millonaria, el Estado busca incentivar a testigos, vecinos o personas con algún conocimiento del caso a dar un paso al frente y romper el silencio.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.