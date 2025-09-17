Red narco: imputados y presos por vender drogas en cárceles santafesinas

Tras la desarticulación de la banda liderada por el reconocido narcotraficante santafesino Juan Pedro “Pato” Calderón, que se dedicaba a comercializar estupefacientes en viviendas de Alto Verde y en las cárceles de Coronda y Las Flores, once personas fueron imputadas.
Este miércoles, en una extensa audiencia ante el juez José Luis García Troiano, los fiscales Ezequiel Hernández y Laura Urquiza efectuaron las atribuciones delictivas a los integrantes de la asociación ilícita que operó, al menos, desde junio hasta el 3 de septiembre de este año.
El “Pato” Calderón, quien cumple condena a 10 años de prisión (pena unificada con una anterior) por haber almacenado 191 kilogramos de marihuana, fue imputado como el líder de la organización criminal que se dedicaba al comercio de estupefacientes al menudeo.
Hicieron requisas en las cárceles y allanaron domicilios en barrio Alto Verde.
Entre los imputados por participar de la asociación ilícita se encuentran Nadia Carreira -señalada como la organizadora de la red fuera de prisión-, Marcelino Alvarez, Walter Nicolás Filippa, Ludmila Calderón, Verónica Larrea, Gisela Yolanda Leguizamón, Gustavo David Rojas, Jesús Alejandro Leyes, Rubén Alejandro Acuña y Gisela Carreira.
Filippa, alias “El Rengo”, es un conocido integrante de la facción disidente de la barrabrava del Club Atlético Colón, denominada “La Negrada”.
Cocaína, marihuana y una escopeta recortada
La investigación comandada por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA)reveló un entramado criminal que fue detallado en las atribuciones delictivas:
Nadia Carreira vendía cocaína al menudeo junto a Filippa y Acuña en domicilios del barrio Alto Verde. En los allanamientos realizados el pasado 3 de septiembre se secuestraron en una casa 52,5 gramos de marihuana y 49,1 gramos de cocaína fraccionada. En otra, encontraron 124 gramos de cocaína y elementos de corte y fraccionamiento.
En un tercer domicilio, donde Carreira comercializaba junto a su hermana Gisela, se hallaron 0,3 gramos de cocaína, 8,9 gramos de flores de marihuana, una planta de marihuana, una escopeta recortada calibre 12 apta para disparos, y 19 cartuchos de distinto calibre.
En las cárceles
De las pesquisas surgió que la red extendía sus operaciones al ámbito carcelario: Nadia Carreira ingresaba clandestinamente estupefacientes a la Unidad Penitenciaria Nº 2 “Las Flores”, ubicado en la ciudad de Santa Fe, donde junto a Rojas los vendía a personas privadas de la libertad.
La fiscalía sostiene que la cocaína era provista a Carreira por Leguizamón, Larrea y Ludmila Calderón, quienes seguían órdenes del “Pato”. Era él quien definía cuestiones vinculadas a cantidades, precios y logística.
Algunos de los elemento secuestrados en los allanamientos de Santa Fe.
Marcelino Álvarez y Jesús Leyes actuaban como intermediarios, transmitiendo las órdenes del “Pato” y coordinando las transacciones, recibiendo también drogas de Carreira en la Cárcel Federal de Coronda.
Ludmila Calderón también ingresaba cocaína a esa cárcel federal bajo las instrucciones de sus padres -el “Pato” y Larrea-, y la entregaba a su progenitor y a Marcelino Álvarez. En el allanamiento realizado en la casa de Larrea se incautaron 44 gramos de cocaína y 79,9 gramos de marihuana, gran parte acondicionada para su ingreso a la cárcel.
Prisión preventiva
Las once personas detenidas en el marco de la investigación fueron imputadas por haber integrado una asociación ilícita. A esta atribución se le sumaron delitos como comercio de estupefacientes calificado, entrega de estupefacientes a título gratuito calificada por haber sido cometida en un lugar de detención y tenencia de arma de fuego de uso prohibido.
En cuanto a las medidas cautelares, Ludmila Calderón y Gisela Carreira quedaron en prisión preventiva domiciliaria. Gustavo Rojas, Gisela Leguizamón y Jesús Leyes discutirán la imposición de la cautelar en una próxima audiencia, mientras que el resto de los imputados acordó permanecer tras las rejas.
Hasta el momento, la investigación no ha detectado complicidad operativa del Servicio Penitenciario ni de agentes policiales en las actividades de la organización.
