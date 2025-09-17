#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Aclaración

Detalles sobre un kiosco que fue atacado a tiros

El kiosco de revistas ubicado en La Rioja y Rivadavia nada tuvo que ver el hecho que está siendo investigado

El kiosco atacado ubicado sobre Rivadavia, a metros de La Rioja. Crédito: El Litoral.
 15:31
Por: 

En relación a la información publicada sobre el ataque a un kiosco durante la madrugada del lunes, aclaramos que el hecho ocurrió en la esquina de Rivadavia y La Rioja.

De manera involuntaria se consignó en un primer momento que el kiosco afectado se encontraba en La Rioja y Rivadavia, lo cual generó una confusión.

Mirá tambiénAtaque a tiros contra un kiosco en pleno centro de Santa Fe

La versión digital fue corregida a los pocos minutos y la edición impresa de este diario ya refleja la ubicación correcta del comercio atacado.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Santa Fe Policiales

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro