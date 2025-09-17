Detalles sobre un kiosco que fue atacado a tiros

En relación a la información publicada sobre el ataque a un kiosco durante la madrugada del lunes, aclaramos que el hecho ocurrió en la esquina de Rivadavia y La Rioja.
El kiosco de revistas ubicado en La Rioja y Rivadavia nada tuvo que ver el hecho que está siendo investigado
De manera involuntaria se consignó en un primer momento que el kiosco afectado se encontraba en La Rioja y Rivadavia, lo cual generó una confusión.
La versión digital fue corregida a los pocos minutos y la edición impresa de este diario ya refleja la ubicación correcta del comercio atacado.
