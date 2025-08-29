#HOY:

Cayeron tres hombres acusados de retener, golpear y herir a un joven

La víctima, de 21 años, estuvo retenida durante horas y sufrió una herida con arma blanca. La policía irrumpió en varias viviendas y secuestró elementos clave para la causa.

Allanamiento en Colastiné Norte.
A las 6 de la mañana de este viernes, personal policial desplegó un fuerte operativo en la zona de Colastiné Norte y capturó a un grupo de delincuentes, acusados de secuestrar, robar y herir a un joven de 21 años.

Los procedimientos se desarrollaron en viviendas ubicadas sobre calle Nuestra Señora de Guadalupe y San Francisco de Asís, con la participación de efectivos de la Seccional 28va, de la Sexta Zona de Inspección, Cuerpo Guardia de Infantería (CGI); Grupo Operaciones Especiales (GOE) y bajo la supervisión del subjefe de la Agrupación Orden Público.

La investigación, que cuenta con la dirección del fiscal Dr. De Pedro, permitió la detención de tres hombres y el secuestro de un arma de fuego, teléfonos celulares, una balanza de precisión y otros elementos de interés que serían utilizados como pruebas en la causa.

Los agentes se incautaron de un arma de fuego que estaba en poder de los sospechosos.Los agentes se incautaron de un arma de fuego que estaba en poder de los sospechosos.

El hecho que originó la causa

La pesquisa comenzó a partir de un violento episodio ocurrido en la madrugada del miércoles, en inmediaciones de Nuestra Señora de Guadalupe s/n, Colastiné Norte.

En ese lugar, un joven de 21 años, fue interceptado cuando salía de un kiosco. Según relató la víctima, un sujeto lo abordó con la excusa de pedirle un cigarrillo y luego lo condujo hasta una vivienda. Allí lo esperaban otros dos individuos.

Una de las viviendas allanadas en Colastiné Norte.Una de las viviendas allanadas en Colastiné Norte.

Durante cerca de tres horas, el muchacho fue retenido contra su voluntad, golpeado, amenazado y herido con un "puntazo" en la mano. Los atacantes le sustrajeron pertenencias antes de dejarlo marchar.

En estado de shock, la víctima logró escapar y corrió por la calle hasta cruzarse con un patrullero de la Comisaría 28va., cuyos agentes le brindaron auxilio inmediato.

el litoralCayeron tres hombres acusados de retener, golpear y herir a un joven.

Avance de la investigación

En el avance de la pesquisa los investigadores lograron identificar a los malvivientes, a quienes se los identificó como M. y R. Con esa pista y el trabajo de campo de la policía, la fiscalía reunió las pruebas que derivaron en los allanamientos de este viernes.

La causa quedó caratulada como "Pprivación ilegítima de la libertad, lesiones dolosas calificadas, robo y amenazas".

Los tres detenidos permanecen a disposición de la justicia mientras continúan las diligencias para determinar su grado de participación en el hecho.

