Rosario: mataron a tiros a un joven en la zona sudoeste

Un joven de 26 años fue atacado a tiros en una esquina de la zona sudoeste de Rosario y falleció minutos después de ingresar al hospital de emergencias.
Fue atacado mientras iba caminando por inmediaciones de Presidente Quintana y Crespo. Recibió entre 5 y 6 disparos y murió minutos después de ingresar en el hospital de emergencias.
El hecho se produjo en la noche del jueves 28, alrededor de las 21, en inmediaciones de Crespo y Presidente Quintana, de barrio Alvear, cuando la víctima -identificada como Matías F.,- iba caminando y fue atacada a tiros por dos personas que aparecieron en una moto.
Mientras algunas personas llamaban al 911, familiares de la víctima lo cargaron en un auto y lo llevaron hasta el hospital de emergencias Clemente Álvarez.
El herido fue ingresado en la Unidad de Terapia Intensiva con entre 5 y 6 heridas de fuego en el tórax, pero falleció a los pocos minutos debido a complicaciones en su cuadro clínico.
Es el sexto homicidio que se registra en el octavo mes de 2025 y el número 81 en lo que va del año en el departamento Rosario.
