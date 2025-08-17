Investigan el crimen de un hombre que recibió un balazo en la cabeza

Un hombre de 31 años murió alrededor de las 13 de este domingo 17 de agosto, poco más de 12 horas después de haber sido internado en el hospital de emergencias por un disparo en el cráneo.
Fue llevado al hospital de emergencias en un auto desde Pueblo Esther, en la noche del sábado 16. Falleció poco después del mediodía del domingo. Es el cuarto crimen que se registra en el mes de agosto en el departamento Rosario.
Fuentes policiales indicaron que cerca de las 23 del sábado ingresó al policlínico San Martín un hombre con un disparo en el cráneo. Lo había llevado una persona en un auto particular, que lo dejó y se marchó, sin dar demasiadas precisiones sobre como fue herido.
El hombre, identificado como Mariano M., fue atendido en la sala de guardia y tras ser estabilizado, fue trasladado al hospital de emergencias Clemente Álvarez, debido a la gravedad de su lesión.
La víctima ingresó en la Unidad de Terapia Intensiva, donde fue intubado. Y pasadas las 13 del domingo se informó su deceso, por complicaciones en su cuadro clínico.
Por el momento no hay precisiones sobre como se produjo el crimen, que es investigado por el fiscal Lisando Artacho.
Es el cuarto crimen que se registra en el octavo mes de 2025 y el número 79 en lo que va del año en el departamento Rosario.
