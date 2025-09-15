#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
La Rioja y Rivadavia

Ataque a tiros contra un kiosco en pleno centro de Santa Fe

Un motociclista abrió fuego contra el puesto ubicado frente a la Plaza del Palomar. Hubo impactos en el kiosco. Por fortuna no se registraron heridos.

La estructura del kiosco recibió varios impactos de bala.
 12:36
 / 
Por: 

La tarde del domingo, en el corazón de la ciudad de Santa Fe se tiñó de violencia. Un hombre a bordo de una motocicleta abrió fuego contra un kiosco ubicado en la esquina de La Rioja y Rivadavia, frente a la tradicional Plaza del Palomar.

Mirá tambiénVillagoiz lucha por su vida tras el brutal asalto en Sauce Viejo

Eran las 19.30 cuando un estruendo sacudió a vecinos y transeúntes. De acuerdo con los primeros testimonios, el atacante circulaba en una moto azul de 150cc. Sin casco, se detuvo frente al local, desenfundó un arma de fuego y descargó varios disparos contra el frente del comercio antes de darse a la fuga hacia el norte por calle Rivadavia.

El detalle de uno de los orificios provocados por el impacto de uno de los proyectiles.El detalle de uno de los orificios provocados por el impacto de uno de los proyectiles.

Pánico en la zona

El ataque no dejó personas heridas, pero sí sembró pánico en una zona siempre concurrida, a metros de la peatonal y rodeada de bares y negocios. "Podría haber pasado una desgracia mayor, acá caminan familias todo el tiempo", comentó una vecina que presenció la escena.

Uno de los disparos traspaso el frente e impactó en una de las heladeras del interior.Uno de los disparos traspaso el frente e impactó en una de las heladeras del interior.

Al arribo del personal de la Brigada Motorizada, los efectivos confirmaron el escenario: sobre la cinta asfáltica hallaron al menos dos vainas servidas calibre 40 y se constataron impactos en la vidriera y mampostería del kiosco.

Mensaje mafioso

En el lugar fue entrevistada la encargada del comercio, de 25 años, quien aportó datos sobre la secuencia. Con rapidez, se dio aviso a la superioridad policial y se convocó a la división pericial para levantar rastros y documentar la escena.

Mirá tambiénColectivo con policías recibió un impacto de bala en plena autopista

La causa quedó en manos de la Comisaría 1ra, bajo la carátula de "Abuso de arma de fuego". Hasta anoche, no había detenidos y se investigaban las motivaciones detrás de un hecho que tiene todas las características de un mensaje mafioso en plena zona céntrica.

El testimonio de la víctima

La encargada del comercio, una joven de 25 años, contó con crudeza cómo se enteró del ataque: “Yo ayer vine a trabajar como todos los domingos. Cerré temprano porque iba a salir con mi esposo y mi nena. Llegamos a casa y me llama el diariero, que había escuchado tres detonaciones en el negocio y me mandó una foto del patrullero. Ahí me avisan los policías que era necesario que viniera porque habían disparado contra el local.”

Personal policial y peritos hallaron vainas servidas en la escena de la balacera.Personal policial y peritos hallaron vainas servidas en la escena de la balacera.

Al regresar, la comerciante confirmó lo que le habían advertido: “Uno de los tiros entró y rompió una heladera exhibidora. Los otros dieron en la reja y en la chapa de abajo. Mi esposo escuchó los disparos fuerte, porque acá no pasa colectivo ni nada, retumbó en todo el barrio.”

Respecto de los motivos, la joven fue categórica: “No entiendo el porqué. No le debo nada a nadie, no pido préstamos, no tengo problemas con nadie. Siempre trato bien a la gente porque de eso vivo. El oficial de la PDI me dijo que no lo tome personal, que tal vez era una pelea de otros y dispararon justo acá, que pensara que puede haber sido porque es una parada de colectivo.”

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Edición Impresa
Santa Fe violenta

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro