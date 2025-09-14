Villagoiz lucha por su vida tras el brutal asalto en Sauce Viejo

El parte médico difundido este domingo al mediodía desde el hospital Cullen aporta un respiro, aunque leve, en medio de un cuadro delicado.
El hombre de 70 años, padre del destacado nadador santafesino, continúa internado en terapia intensiva del hospital Cullen con pronóstico reservado.
El director del nosocomio, Dr. Bruno Moroni, informó que "el paciente cursa su primer día postoperatorio por una herida de arma de fuego en cráneo. Se encuentra en terapia intensiva, con asistencia mecánica respiratoria y mayor estabilidad hemodinámica, aunque su pronóstico sigue siendo reservado".
Villagoiz, de 70 años, resultó herido de gravedad en la madrugada del sábado cuando tres delincuentes irrumpieron en su vivienda de calle Buenos Aires al 1400, en Sauce Viejo.
Eran cerca de las 2.30 cuando la víctima, que se hallaba junto a un amigo, fue sorprendida por los intrusos armados. Sin mediar palabras, uno de ellos disparó. El proyectil impactó en la zona del cuello, con orificio de ingreso pero sin salida.
De inmediato, Villagoiz fue trasladado al Cullen, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en la unidad de cuidados intensivos. La causa, caratulada como "Homicidio Doloso Calificado en grado de tentativa", quedó bajo investigación del fiscal Gonzalo Iglesias.
En el domicilio de la víctima se constató la rotura de rejas, rastros de sangre y múltiples impactos de bala. Además, se secuestraron proyectiles, vainas servidas y varias armas de fuego, entre ellas una escopeta calibre 12/70 y una carabina calibre .22.
Mientras tanto, la misma mañana del sábado, a relativa distancia del domicilio de Villagoiz, un joven fue hallado sin vida sobre una calle de tierra.
El fallecido, identificado como Ignacio Gutiérrez, de 17 años, presentaba lesiones en un brazo y en el muslo, además de estar descalzo de un pie. A su lado se encontró una zapatilla, una campera con rastros de sangre y un cuchillo tipo Tramontina.
Si bien fuentes oficiales sostuvieron que ambos episodios no estarían vinculados entre sí, no se descarta la posibilidad de una relación. El propio fiscal Iglesias aguarda los resultados de la autopsia y otras pericias para avanzar en esa línea de investigación.
Por ahora, la comunidad de Sauce Viejo permanece conmocionada: un vecino de toda la vida pelea por sobrevivir en una cama de terapia, mientras un joven fue asesinado a tiros y su cuerpo arrojado en una calle de tierra.
