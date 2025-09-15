Colectivo con policías recibió un impacto de bala en plena autopista

La tarde del domingo en la autopista que une Santa Fe con Rosario estuvo marcada por un episodio que puso en alerta a las fuerzas de seguridad. Un colectivo que transportaba personal policial fue alcanzado por lo que se presume fue un disparo de arma de fuego, en jurisdicción de San Lorenzo.
El hecho se produjo alrededor de las 18 en el kilómetro 19 de la traza descendente, rumbo a Rosario. Allí circulaba un interno de la empresa Laguna Paiva, identificado con el número 15, el que era conducido por un hombre de 32 años.
Agentes del Comando Radioeléctrico Central tomando entrevistas en el lugar del hecho.
De acuerdo con el relato del chofer y de los efectivos que viajaban en la unidad, de repente se escuchó una fuerte detonación y al instante se advirtió un impacto en el parabrisas delantero derecho. Por fortuna, ese sector no estaba ocupado por pasajeros en ese momento.
Al detener la marcha, pudieron comprobar un orificio en el vidrio, lo que reforzó la hipótesis de que se trató de un balazo. El episodio generó nerviosismo, pero ningún agente resultó herido.
El parabrisas del colectivo policial con el orificio del presunto disparo.
De inmediato intervino personal del Comando Radioeléctrico Central de San Lorenzo, con su jefe al frente del procedimiento. También se sumó personal del Corredor Vial, quienes colaboraron con actas y entrevistas a los protagonistas.
Si bien se desplegó un rastrillaje en la zona, no se logró identificar a los autores del ataque, ni tampoco se detectaron más vehículos o personas sospechosas en el área.
La unidad de la empresa Laguna Paiva detenida en la banquina tras el ataque.
Tras cumplirse las diligencias de rigor, el colectivo pudo continuar y el hecho quedó bajo investigación. La situación no deja de preocupar: el ataque fue directo contra un transporte policial, en plena autopista y a la luz del día.
