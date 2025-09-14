Una participante de la marcha habló en CyD Litoral

Falsas denuncias: Gabriela Pauli pidió mayor control en la Justicia santafesina

Gabriela Pauli participó de la movilización del 9 de septiembre en Santa Fe y luego habló en Santa Fe Policiales (CyD Litoral). Allí se refirió al impacto de las falsas denuncias, reclamó más rigor en la Justicia y subrayó la importancia de profesionales especializados en cámaras Gesell.