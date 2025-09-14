Una participante de la marcha habló en CyD Litoral
Falsas denuncias: Gabriela Pauli pidió mayor control en la Justicia santafesina
Gabriela Pauli participó de la movilización del 9 de septiembre en Santa Fe y luego habló en Santa Fe Policiales (CyD Litoral). Allí se refirió al impacto de las falsas denuncias, reclamó más rigor en la Justicia y subrayó la importancia de profesionales especializados en cámaras Gesell.
La marcha del 9 de septiembre buscó visibilizar el impacto de las denuncias sin sustento. Foto: Manuel Fabatía
Gabriela Pauli, participante de la movilización realizada el 9 de septiembre en Plaza 25 de Mayo por el Día Internacional de la Falsa Denuncia, estuvo en los estudios de Santa Fe Policiales, programa conducido por Verónica Ensinas y Danilo Chiapello en CyD Litoral. Pauii advirtió que las denuncias sin sustento generan consecuencias graves y pidió que la Justicia actúe para esclarecer los hechos.
Durante la conversación relató que la marcha buscó visibilizar la problemática y reunió a vecinos de la ciudad junto a personas de otras provincias que compartieron sus experiencias. “El problema es que esto arruina muchas vidas”, expresó Pauli, quien agregó que en los casos donde no hay pruebas suficientes deberían aplicarse criterios más cuidadosos para evitar daños innecesarios.
Impacto en los procesos judiciales
Pauli hizo foco en la necesidad de revisar cómo se desarrollan los procesos en situaciones sensibles, sobre todo cuando se trata de niñas, niños o personas con discapacidad. En este sentido, señaló la importancia de que las cámaras Gesell sean realizadas por profesionales capacitados en psicología del testimonio. El objetivo, dijo, es evitar interpretaciones erróneas.
Gabriela Pauli habló en Santa Fe Policiales tras la movilización en Plaza 25 de Mayo. Foto: Flavio Raina
En la marcha también participaron un abogado y un psicólogo que expusieron sobre la complejidad de estas causas y remarcaron la necesidad de pericias con mayores estándares técnicos. Según Pauli, la Justicia debe garantizar mecanismos adecuados para poder diferenciar una denuncia fundada de otra que carece de sustento.
La situación en Santa Fe
En otro tramo de la entrevista, Pauli se refirió al caso de Juan Francisco Trigatti, actualmente en debate judicial. Destacó que se trata de un proceso particular en la provincia, porque obtuvo una absolución unánime en primera instancia y una revocación con fallo dividido en segunda.
Pauli mencionó el caso de Juan Trigatti como ejemplo de la complejidad judicial en Santa Fe. Foto: Archivol
Para quienes participaron de la marcha, este expediente refleja la importancia de contar con procesos judiciales transparentes, donde se valoren todas las pruebas y testimonios de manera equilibrada. La expectativa, señalaron, es que estos casos sirvan para revisar criterios de actuación en elMinisterio Público y fortalecer la confianza social en la Justicia santafesina.
