Carta abierta a los jueces

"Docentes bajo sospecha permanente": el gremio se metió en la polémica por el caso Trigatti

El documento fue presentado por Sadop Santa Fe, ante el tribunal de juicio que tratará la apelación horizontal de la condena por abuso sexual infantil, a 12 años de prisión, al profesor de educación física Juan Trigatti. En primera instancia había sido absuelto.