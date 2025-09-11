En el día del maestro, Sadop reafirmó el apoyo a Trigatti

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), filial Santa Fe, convocó este jueves a una conferencia de prensa en el patio del Jardín de Infantes N° 1215 "Ceferino Namuncurá", en el marco del día del maestro y con foco en el caso del docente Juan Trigatti.
El profesor de educación física fue juzgado por el abuso sexual a cinco alumnas, absuelto y luego condenado por la Cámara de Apelaciones a 12 años de prisión. La defensora Macarena Olivera -que representa a Trigatti junto al Dr. Marcos Barceló- confirmó que el 29 de septiembre insistirán con la inocencia del docente durante la audiencia de apelación horizontal.
"La docencia es sospechada", cuestionó Bayúgar, Secretario General de Sadop. Foto: Flavio Raina
“Estamos acá porque, desde nuestro punto de vista esto es simbólico, es el lugar donde con mayor vehemencia se ha avasallado la dignidad del docente”, sostuvo el Secretario General del gremio, Pedro Bayúgar. Estuvo acompañado por la Secretaria Adjunta, Cecilia de Santa María, y la delegada gremial del Ceferino Namuncurá, Fernanda Benítez.
“Somos sospechados”
“Nunca vinieron los jueces que condenaron a Trigatti, nunca vinieron a conocer el lugar, no saben que es público, que desde la calle se puede ver, que desde todas las ventanas se puede ver la actividad del patio”, señaló Bayúgar. “No saben que el día en que supuestamente ocurrieron los hechos él le dio clases en estos patios a 140 pibes aproximadamente, en seis burbujas”.
Se trató de grupos “de veinte chicos que recibieron clases por parte de él esa mañana” mientras “aquí transitaba la actividad escolar como cualquier otro día y pasaban asistentes escolares, docentes y otros alumnos”.
“Lo cierto y concreto es que este es el hecho más simbólico de una situación que hoy ocurre con la docencia. La docencia es sospechada. Somos sospechados de vagos, de que no trabajamos, de que ni siquiera alfabetizamos y además somos sospechados de que abusamos de nuestros alumnos, nuestros seres más queridos, más próximos a nosotros”, criticó Bayúgar.
“Además y por si fuera poco, atestiguaron en el juicio 24 docentes y la palabra de los docentes, la palabra que siempre tuvo en la Argentina fuerza, contundencia, solidez, respeto”, fue cuestionada.
"Fuimos tratadas de encubridoras", señaló la delegada gremial Benítez. Foto: Flavio Raina
“Nosotras fuimos a declarar al juicio y fuimos tratadas como encubridoras, como cómplices de nuestro compañero. No se tuvo en cuenta nada de lo que habíamos dicho, se nos desestimó por completo y se nos bastardeó de todas las formas posibles como mujeres y como docentes”, indicó la delegada gremial.
“Sembrar confianza”
En cuanto al vínculo con los alumnos, Benítez explicó que ha cambiado “muchísimo”, “hacemos actas por todo, todo queda registrado”. “Incluso las maestras jardineras, que generalmente tenemos una conducta muy maternal con los niños, ahora nos tenemos que cuestionar hasta cuando se golpean, si los alzamos o los abrazamos. Algo que me parece casi inhumano”, recalcó.
Después de la denuncia, “tuvimos que volver a sembrar confianza en los grupos de padres, sobre todo en los que traían por primera vez niños al jardín. A través de reuniones, de diálogos, no solamente con los directivos, sino con los docentes; fue un trabajito de hormiga, pero los padres siguieron viniendo. Tenemos una matrícula muy linda, se trabaja hermoso en este jardín”, indicó la delegada.
“Total vulnerabilidad”
Desde el gremio respaldaron nuevamente a Trigatti y a la sentencia de primera instancia en la que los jueces Pablo Busaniche, Martín Torres y Cecilia Labanca lo absolvieron de culpa y cargo. A la vez, cuestionaron la resolución de segunda instancia en la que los camaristas Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus impusieron la condena.
Juan Trigatti sostendrá su inocencia en la próxima audiencia, fijada para finales de mes.
El primer fallo “describe y establece relaciones y valora los testimonios de las docentes en general. Es la investigación y el proceder de la fiscalía y la querella la que es totalmente peyorativa con las voces de las docentes que declararon en el juicio”, sostuvieron desde el gremio.
“Creo que en el segundo fallo, que es el condenatorio, también hay intereses que se ven con total claridad, porque en el primero se señalaban las irregularidades del MPA en la investigación”, afirmaron, “esto deja a la docencia en una situación de total vulnerabilidad”.
“Nos hacemos un montón de preguntas en relación a la Justicia, y cómo mira a la docencia”, señalaron, “necesitamos una Justicia que nos proteja, que nos mire, que nos escuche y que nos brinde todas las garantías necesarias para hacer el trabajo que queremos, sabemos y elegimos”.
El proceso judicial continúa, la condena a Trigatti no está firme. El próximo 29 de septiembre un nuevo tribunal de la Cámara de Apelaciones -integrado por los jueces Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri- revisará el caso.
