Accidente en la curva de Nelson: camión volcado y chofer herido

En las primeras horas del jueves las sirenas de ambulancias y patrulleros cortaron el ambiente en la ruta 11, a la altura del acceso sur a Nelson, departamento La Capital de la provincia de Santa Fe, donde un camión del tipo "jaula" (para hacer transporte de animales), protagonizó un vuelco.
El siniestro ocurrió cerca de las 2.40, cuando un llamado a la Central de Emergencias 911 alertó sobre el accidente en la peligrosa "curva de Iriondo", sector conocido por su nivel de tránsito y la falta de visibilidad durante la noche.
La zona quedó bajo custodia policial mientras se realizaban las tareas de remoción del camión siniestrado.
El vehículo de gran porte, preparado para el traslado de hacienda, terminó descontrolado y volcado sobre la calzada. El chofer, único ocupante, resultó con lesiones visibles en el brazo y en la frente, aunque se mantuvo consciente en todo momento.
De inmediato, se dio intervención al servicio de emergencias 107 y a personal policial de la comisaría de Nelson, que arribaron a la escena para asistir al herido y controlar el tránsito en el sector.
El hombre fue trasladado para recibir atención médica y evaluar la gravedad de las heridas.
