Un auto terminó volcado tras esquivar un choque frontal

Durante la mañana del jueves, aproximadamente a las 05:09 horas, un siniestro vial tuvo lugar en jurisdicción de Candioti, específicamente en la curva de la Ruta Nacional 11 en su zona sur.
Un Toyota Etios terminó dado vuelta en la Ruta 11. Su conductor explicó que perdió el control al verse sorprendido por una camioneta que invadió su carril.
El hecho, clasificado inicialmente como un accidente de tránsito con posibles lesionados, fue reportado a la Central 911, donde el operador recibió el aviso de un automóvil volcado, desconociéndose en ese momento si había víctimas.
Al arribar al lugar del incidente, personal de la Cría 22, se entrevistó con el señor Gustavo Banzo, de 53 años, con domicilio en la ciudad de Rosario. El conductor relató que momentos antes se desplazaba en su automóvil Toyota Etios por la ruta 11 en dirección de sur a norte.
Según su testimonio, al llegar a la pronunciada curva de Candioti, una camioneta realizó una maniobra inesperada, doblando "por el medio de la calzada". Para evitar una colisión directa, Banzo maniobró bruscamente, lo que provocó la pérdida de control de su vehículo y su posterior vuelco.
Afortunadamente, y a pesar de la magnitud del siniestro, el automovilista no resultó lesionado. Al momento del contacto con las autoridades, se encontraba en el lugar a la espera del servicio de grúa para el retiro de su rodado.
