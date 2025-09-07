Fuerte choque en A. del Valle y Pavón; un niño de 9 años entre los heridos

La mañana del domingo arrancó con un fuerte siniestro vial en la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y Pavón, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Allí, pasadas las 8.45, un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Vento colisionaron violentamente, lo que derivó en un importante despliegue de fuerzas de seguridad, Bomberos Zapadores y servicios de emergencias.
Según los primeros reportes, el Chevrolet Corsa, conducido por Elías Villaverde, transitaba por calle Pavón en sentido este-oeste. En el vehículo también viajaban Selena Sandoval (30) y su hijo de 9 años. En tanto, el VW Vento era conducido por Lautaro Bonadeo (21), quien iba acompañado por Luz Sales (21).
El impacto fue tan fuerte que los ocupantes del Corsa quedaron atrapados en el habitáculo, por lo que debió intervenir personal de Bomberos para liberarlos. Minutos después, arribaron las ambulancias del 107: el menor fue trasladado al Hospital Cullen, mientras que su madre, que quedó inconsciente tras el choque, fue derivada al Hospital Iturraspe para su atención inmediata.
El conductor del Corsa, en tanto, también resultó con lesiones de carácter leve. Los ocupantes del Vento, en principio, no presentaban heridas de gravedad.
Peritaje
En el lugar se hicieron presentes agentes de la Policía de Investigaciones, de la División Científica Forense y personal de las áreas de Mecánica, Planimetría y Fotografía, quienes realizaron el relevamiento pericial correspondiente.
Además, se procedió a secuestrar registros de cámaras de seguridad cercanas que podrían aportar claridad sobre la mecánica del accidente.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Dra. Nuzzo.
