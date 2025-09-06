Viajaban en camioneta por el sur de Entre Ríos y chocaron contra un tren de carga: hay tres muertos

Una nueva fatalidad tuvo lugar en el sur de Entre Ríos. Murieron tres personas tras el violento choque entre una camioneta con un tren de cargas. El hecho sucedió este sábado 6 de septiembre, cerca de las 7 de la mañana, en el kilómetro 190 de la Ruta 12, en el departamento Islas.
Mirá tambiénTrágico siniestro en la autopista Buenos Aires-La Plata: murió un motociclista
Un tren de cargas que llevaba cereal, desde Basavilbaso a Puerto Guazú, fue embestido al cruzar la vía sobre la ruta por una camioneta Toyota. El incidente ocurrió cerca de la localidad de Médanos, y al llegar personal policial confirmó que había tres personas fallecidas en el rodado.
Además, hay una persona en grave estado que fue derivado al Hospital San Antonio de Gualeguay.
El siniestro determinó que la ruta debiera interrumpirse por completo el tránsito. Se supo que los ocupantes fallecidos son oriundos de la provincia de Misiones.
La Policía junto a Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos y equipos de salud intervinieron en el operativo. Se aguardan pericias para determinar cómo se produjo el impacto en el cruce de vías.
El jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, Marcelo Paredes, confirmó a Elonce que “en el cruce ferroviario hay señalización vertical y horizontal que indica el paso a nivel del tren y la reducción de velocidad, pero las personas que no son de la zona no lo conocen”. Aclaró además que “no hay barrera ni señalización sonora”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.