Trágico siniestro en la autopista Buenos Aires-La Plata: murió un motociclista

La madrugada de este sábado, un trágico accidente en la autopista Buenos Aires-La Plata dejó como saldo la muerte de un motociclista de entre 35 y 40 años.
La víctima, un trabajador de tránsito, impactó su moto contra un camión detenido durante las obras de repavimentación; a pesar de llevar casco, falleció en el acto.
El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 5,5, sobre el puente Nicolás Avellaneda, en dirección hacia la capital bonaerense, aproximadamente a un kilómetro y medio del primer peaje.
Según las primeras informaciones, la víctima circulaba sola, con casco colocado y vestida con uniforme de trabajo. Se trataría de un trabajador de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, aunque los datos aún son preliminares.
El choque ocurrió cuando, por razones que se investigan, la moto impactó contra un camión que transportaba maquinaria vial y que formaba parte de las tareas de repavimentación en la zona. Según los primeros indicios, el motociclista habría intentado adelantar y colisionó con el vehículo detenido. A pesar de llevar casco, falleció a raíz del fuerte impacto.
Tras el accidente, solo tres carriles de la autopista permanecieron habilitados, mientras que varias patrullas se desplegaron en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.
