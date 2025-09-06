#HOY:

De barrio Sur a Guadalupe

Dos jóvenes con armas blancas fueron arrestados tras una larga persecución en la ciudad de Santa Fe

Les incautaron armas blancas y herramientas. El incidente comenzó en barrio Sur y terminó en Guadalupe.

La persecución se realizó de sur a noreste.
 14:29
Por: 

Una cinematográfica persecución ocurrió este sábado, en horas de la madrugada, a lo largo del a ciudad de Santa Fe.

El episodio comenzó en barrio sur de la capital provincial, donde dos sujetos en moto se movían de manera sospechosa.

Uno de los sujetos arrestados en Guadalupe. Foto: El LitoralUno de los sujetos arrestados en Guadalupe. Foto: El Litoral

Una patrulla los cruzó y los uniformados hicieron señas para que se detengan.

Los motociclistas, lejos de acatar, aceleraron y se inició entonces una carrera que terminó en el sector noreste de la ciudad, más precisamente en el cruce de calles Echagüe y Padre Genesio.

Algunos de los elementos que los sospechosos tenían en su poder. Foto: El LitoralAlgunos de los elementos que los sospechosos tenían en su poder. Foto: El Litoral

Atrapados

Personal del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 8a realizó la captura de los jóvenes, uno de los cuales tiene 20 años y el otro 18.

En su poder tenían un cuchillo tipo “tramontina”. Además, unos metros antes de ser atrapados, habían descartado en una vereda un cortafierros, un destornillador y una herramienta multifunción.

Todos estos elementos y los muchachos aprehendidos fueron traslados a la mencionada sede policial, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

