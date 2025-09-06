Dos jóvenes con armas blancas fueron arrestados tras una larga persecución en la ciudad de Santa Fe

Una cinematográfica persecución ocurrió este sábado, en horas de la madrugada, a lo largo del a ciudad de Santa Fe.
Les incautaron armas blancas y herramientas. El incidente comenzó en barrio Sur y terminó en Guadalupe.
Una cinematográfica persecución ocurrió este sábado, en horas de la madrugada, a lo largo del a ciudad de Santa Fe.
El episodio comenzó en barrio sur de la capital provincial, donde dos sujetos en moto se movían de manera sospechosa.
Una patrulla los cruzó y los uniformados hicieron señas para que se detengan.
Los motociclistas, lejos de acatar, aceleraron y se inició entonces una carrera que terminó en el sector noreste de la ciudad, más precisamente en el cruce de calles Echagüe y Padre Genesio.
Personal del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 8a realizó la captura de los jóvenes, uno de los cuales tiene 20 años y el otro 18.
En su poder tenían un cuchillo tipo “tramontina”. Además, unos metros antes de ser atrapados, habían descartado en una vereda un cortafierros, un destornillador y una herramienta multifunción.
Todos estos elementos y los muchachos aprehendidos fueron traslados a la mencionada sede policial, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.