Tribunales de Santa Fe

Fijaron fecha para la audiencia preliminar contra los empresarios del juego clandestino online

Será la instancia previa al juicio oral. En ella se define el marco del debate que tiene a siete empresarios y profesionales acusados por la realización de apuestas no autorizadas. Las penas solicitadas por la fiscalía van de 4 a 5 años y medio de prisión.