Apuestas clandestinas

Juego ilegal en el sur santafesino: cuatro detenidos y una imputada tras allanamientos

Los operativos se realizaron en Venado Tuerto, Carmen y San Gregorio. La investigación se originó a partir de denuncias de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe y derivó en el secuestro de dinero, equipos y documentación.