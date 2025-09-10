Un tanque de guerra chocó a una camioneta en plena ciudad de Concordia

Un insólito accidente de tránsito ocurrió este martes en la localidad de Concordia cuando un tanque de guerra chocó a una camioneta Chevrolet que estaba estacionada sobre la avenida Maipú. El vehículo militar se dirigía a un área ferroviaria desde donde abordaría un tren para partir rumbo a Corrientes.
El tanque pertenece al Regimiento 6 Blandengues del Ejército y formaba parte de una comitiva de vehículos militares que eran trasladados desde el cuartel local hacia el área del ferrocarril. Allí estaba previsto que aborden un tren con destino a la provincia de Corrientes, donde se preveía que participase de una serie de maniobras de instrucción.
Sin embargo, alrededor de las 13 y mientras la comitiva pasaba por calle Maipú, el tanque impactó la camioneta Chevrolet azul y blanca que un vecino había dejado estacionada. Aunque no hubo heridos en el accidente, el vehículo que estaba detenido si sufrió daños en el guardabarros trasero y la caja, según se pudo apreciar en las fotografías que trascendieron.
El accidente llamó la atención de los vecinos de la zona, que este martes por la mañana también fueron sorprendidos por el desfile de maquinaria bélica que recorrió las calles de su ciudad.
Hacia dónde iba el tanque
El tanque de guerra que este martes chocó a una camioneta mientras circulaba por las calles de Concordia tenía por destino la zona del ferrocarril para partir a Corrientes, donde estaba previsto que participe de maniobras de instrucción.
El Teniente Coronel Abel Camarino, jefe del Regimiento 6 Blandengues al que pertenecía el tanque, informó que en el lugar se estaban "efectuando las prácticas necesarias para el -futuro- embarque de vehículos blindados en trenes, para su transporte hacia la provincia de Corrientes”.
Camarino había detallado además que, tras la llegada del tanque a Corrientes, “se prevé efectuar ejercicios militares dentro del marco del plan de adiestramiento del Ejército, particularmente vinculados a la II Brigada Blindada". Según indicó, esas actividades están programadas para octubre de 2025.
Este tipo de adiestramientos suelen involucrar - precisaron - operaciones combinadas que incluyen el despliegue de unidades blindadas, de exploración, ingenieros, apoyo de artillería, inteligencia, comunicaciones y logística, como los componentes típicos de una gran unidad de combate blindada y que resulta clave para asegurar la fluidez operativa en situaciones reales de despliegue.
El procedimiento de este martes tenía por finalidad familiarizar al personal con el proceso de carga y descarga de tanques en vagones ferroviarios, proceso que requiere precisión y coordinación.
En las maniobras participaron efectivos experimentados del regimiento, acompañados por otros efectivos del Batallón de Ingenieros Blindados 2 de Concepción del Uruguay, quienes contaron con la colaboración técnica de personal de Trenes Argentinos Cargas.
Camarino destacó además que el Ejército prioriza la seguridad del personal y del material durante todo el proceso, en el que se cumple con los protocolos establecidos para su realización.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.