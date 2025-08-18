Un hombre fue detenido en Concordia tras amenazar de muerte al intendente

Este domingo 17 de agosto, alrededor de las 21, la Comisaría Cuarta de Concordia recibió un llamado telefónico que alertaba que el intendente Francisco Azcué estaba siendo amenazado por un hombre en el estacionamiento del hospital Masvernat.
Todo ocurrió en el estacionamiento del hospital Masvernat. Al ver a la Policía huyó, pero fue atrapado a pocos metros del lugar.
De inmediato se dirigió al lugar el móvil de la dependencia al mando del comisario Pedro Cepeda, y allí observaron al individuo insultando al jefe comunal. Según manifestó el presidente municipal, el hombre lo estaba amenazando de muerte.
Al percatarse de la presencia policial, intentó darse a la fuga e ingresó en un domicilio abandonado, donde habría intentado agredir al comisario Cepeda con una escalera y golpes de puño, hasta que finalmente fue reducido en el lugar.
La fiscal de turno, Dra. Daniela Montangie, dispuso que el hombre, identificado como Roberto David Monzares, de 47 años, quede en calidad de aprehendido por los presuntos delitos de amenazas y resistencia a la autoridad en perjuicio del presidente municipal, consignó Concordia Policiales.
