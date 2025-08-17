Un estudiante de Chajarí recicló latitas y cumplió el sueño de viajar a Bariloche

Juan Agustín Galarza, el estudiante de sexto año del Instituto María Auxiliadora de Chajarí aún se sorprende cuando lo felicitan por haber logrado recaudar el dinero para el viaje de egresados vendiendo latas de gaseosa que recolectaba en plazas, bares y que la comunidad lo ayudó a juntar.
Una vez de vuelta de su viaje, en diálogo con El Litoral contó que no se imaginaba que su caso tuviera tanta repercusión. “Quizás de la zona sí, pero no de Bariloche, fue muy hermoso como me trató la gente”.
Entre un 40 y un 50% del valor total del viaje lo consiguió vendiendo latas para reciclar, “el resto también con beneficios de ventas de comidas y rifas” dijo.
De cómo surgió la idea de usar este método para recaudar fondos explicó que primero lo quería hacer para juntar dinero para llevarse, “pero cuando nos dijeron el monto del pasaje, que era mucha plata, pensamos con mi familia que no lo podríamos pagar, entonces junto a una tía le dimos forma a esta idea, mucha gente colaboró juntando latas. Algunos me ofrecían plata, pero no quise, mi idea era con las latas” contó el joven. Matilde Mover, una de sus profesoras, fue quien lo acompañó y alentó con este desafío.
Si bien no tiene la cantidad total de kilos de latas vendidos dijo que “cada vez que llevaba era entre once a 17 kilos, que parece poco, pero en volumen es demasiado”. Además de la recaudación económica explicó que lo pensó como un aporte también al medio ambiente.
Juan Agustín está a meses de terminar el secundario y pretende seguir estudiando electricidad domiciliaria. “Veo que hay poca gente que arregle aparatos, me gustaría especializarme en eso”.
El Grupo Alliance, propietario de las discotecas bailables ByPass, Cerebro, Roket y Genux, se enteró del caso y decidió premiar el esfuerzo que hizo para concretar su viaje. Le obsequiaron un kit de productos de las discotecas y algo aún mejor: tres pasajes aéreos para que regrese a Bariloche, esta vez no con sus compañeros de colegio, sino con sus abuelos Sara y Ramón. “Estoy feliz, mis abuelos no lo van a poder creer”, manifestó el joven, quien además, fue electo “mejor compañero” por sus pares de curso, lo que habla de su calidez humana más allá de este episodio del viaje.
