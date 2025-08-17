Entre Ríos

Un estudiante de Chajarí recicló latitas y cumplió el sueño de viajar a Bariloche

Se hizo viral la historia del chico de Chajarí que juntó latitas durante un año para venderlas y así poder pagarse el viaje a Bariloche. Lo que parecía un sueño lejano fue realidad. Ya en el sur argentino, Juan Agustín recibió un reconocimiento a su esfuerzo y le regalaron los pasajes para volver con quien quiera, y lo hará con sus abuelos, que fueron quienes lo criaron.