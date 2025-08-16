El primer profesor de Historia hipoacúsico de Gualeguaychú recibió su título

“Soy el primero de mi familia en obtener un título de nivel superior”, contó Sebastián con claro orgullo de sí mismo; consciente de que todo lo que logró, lo logró gracias al acompañamiento familiar, de las instituciones educativas donde estudió, pero esencialmente gracias a su propio empeño.
Sebastián es hipoacúsico oralizado, para entender lo que los demás dicen, tiene que mirarlos a la cara, lo que cotidianamente se dice “leer los labios”. En un aula, rodeado de compañeros oyentes, su aprendizaje ha sido un gran desafío. “Muchos no conocen la capa de invisibilidad del hipoacúsico. Había veces que no escuchaba y debía pedir apuntes o preguntar si el docente dijo algo importante, por si las dudas. Como profesor, el desafío es doble: aplico pautas de comunicación claras, momentos de pausa, precisión en las consignas y una escucha activa hacia los estudiantes”, explicó.
Sin bajar los brazos
Cuando las barreras son fuertes y las dificultades agobian, bajar los brazos, abandonar y resignarse es una opción viable para cualquier ser humano. Sebastián vivió momentos muy duros: “Sentía que mi mente y mi oído ya no daban más”. Sin embargo, una “voz interna” le repetía: “Vos podés, ya superaste muchos finales, la práctica profesional también la vas a lograr”.
“En los momentos difíciles siempre recordaba lo que me costó aprender a hablar, pronunciar y modular. Volvía a la base, al principio de todo, como un soldado que regresa para tomar mayor impulso. Esa mentalidad me ayudaba a mejorar un poco cada día”.
Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a elegir este profesorado, Sebastián contó que siempre le gustó la docencia y le apasionaron los “procesos históricos, los acontecimientos revolucionarios y el funcionamiento de las sociedades. En la secundaria, Historia era una materia que me entusiasmaba especialmente, y eso fue clave para decidir mi camino”.
En la primaria cursó en la Escuela N° 35 República de Chile. También recibió estimulación temprana en la Asociación Santa Rita, y luego asistió a la Escuela José Faccio N° 12, donde trabajó durante muchos años con una fonoaudióloga desde los 3 años.
Al colegio secundario lo cursó en la Escuela N° 17 Héroes de Malvinas, donde tuvo el honor de ser abanderado de Entre Ríos, en 2017.
Lo que viene
El Instituto de Profesorado Sedes Sapientae, de Gualeguaychú, es donde Sebastián Solari obtuvo el título de profesor de Historia. Sobre su paso por la institución, cuenta que “en el Sedes me recibieron muy bien, aprendí mucho de mis docentes, les favoreció mi lenguaje oral ya que ayudo mucho a los docentes a que pudieran seguir su clase, el otro gran esfuerzo lo puse yo, la lectura labial, la atención sostenida, el atravesar las barreras invisibles todos los días”.
“Para adaptarme al sistema educativo tuve que entrenar mucho mi fortaleza interior, es un proceso más mental, más duro ya que ser hipoacúsico en un aula como alumno no es fácil si no te podés sostener mentalmente y auditivamente, como profesor el desafío es el doble, pero trato de aplicar las pautas de comunicación, mis formas, los momentos de pausa, precisión, escucha ante los alumnos”.
En ese sentido, el flamante profesor expresó: “Me gustaría que las aulas estén equipadas con mayor accesibilidad para el futuro, de estructuras más inclusivas”.
Calidad de aprendizaje
Sebastián tiene muchas ganas de empezar a dar clases, y espera que el camino profesional como docente sea enriquecedor y gratificante. “Me considero un profesor paciente, humano y creativo. Quiero ofrecer a mis alumnos la mejor calidad de aprendizaje, comprendiendo sus diferentes formas de aprender. Además de aprender de mis futuros colegas y de mis estudiantes, nutriéndome de sus experiencias y aportando desde la mía”.
