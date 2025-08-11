Niveles de polución alarmantes

El Paraná bajo amenaza: la contaminación pone en riesgo a los “riñones” del planeta

La cuenca sufre la presión de efluentes cloacales, químicos e incendios que ponen a prueba la capacidad de depuración de sus humedales. Científicos advierten que conservarlos es clave para la salud ambiental y humana. “Los humedales suman procesos fisicoquímicos que contribuyen a depurar contaminantes, pero ese potencial no es infinito”, asegura la bióloga Nadia Boscarol.