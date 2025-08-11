El Paraná bajo amenaza: la contaminación pone en riesgo a los “riñones” del planeta
La cuenca sufre la presión de efluentes cloacales, químicos e incendios que ponen a prueba la capacidad de depuración de sus humedales. Científicos advierten que conservarlos es clave para la salud ambiental y humana. “Los humedales suman procesos fisicoquímicos que contribuyen a depurar contaminantes, pero ese potencial no es infinito”, asegura la bióloga Nadia Boscarol.
La naturaleza depura de forma gratuita y silenciosa los contaminantes pero su capacidad no es ilimitada.
El sistema de humedales de la cuenca del río Paraná es uno de los filtros naturales más valiosos de Sudamérica. Alrededor de unas 30 millones de personas dependen de sus aguas en Brasil, Paraguay y Argentina. Estos ecosistemas actúan como los “riñones” de la naturaleza, depurando de forma gratuita y silenciosa los contaminantes derivados de las actividades humanas.
Sin embargo, su capacidad no es infinita: conservarlos es más eficiente y económico que intentar restaurarlos después de su degradación.
Un brazo del río Paraná, este domingo, a la altura de la isla El Chapetón. NL
Según Jezabel Primost, doctora en Ciencias Exactas y autora del trabajo “Riñones del planeta. Humedales: los depuradores naturales del agua”, dentro del bello paisaje de los humedales del Paraná “ocurren procesos poco valorados que mejoran la vida humana como la depuración natural del agua".
Archivo
"Estos ecosistemas son filtros vivos, máquinas naturales que procesan sustancias continuamente de manera gratuita y perfecta. Para hacerlo, deben estar en buen estado”.
El sistema deltaico del Paraná en la región. Archivo
El Paraná forma parte de la segunda cuenca más grande de Sudamérica: la Cuenca del Plata, que abarca 3,2 millones de km2. Este maravilloso río recibe diariamente efluentes cloacales sin tratamiento adecuado, residuos químicos de la industria, químicos, hidrocarburos, plásticos y microplásticos.
Incluso, las cenizas de los incendios en las islas, que contaminan el aire, terminan depositándose en el agua.
La biodiversidad del río. Archivo
“El Paraná, con su caudal promedio de 16 mil metros cúbicos por segundo, tiene un alto potencial de dilución, y los humedales suman procesos físicoquímicos que contribuyen a depurar contaminantes. Pero ese potencial no es infinito y en algunas cuencas asociadas los niveles de polución son alarmantes”, advirtió Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Fundación Humedales/Wetlands International.
La imagen de archivo es del basural erradicado en la costa santafesina. Archivo
Pulmones y riñones
La comparación es inevitable: así como los bosques son los pulmones del planeta, los humedales son sus riñones. Procesan sustancias continuamente, retienen nutrientes en exceso y eliminan contaminantes, pero necesitan estar en buen estado para cumplir su función.
Archivo
“Conservar la conectividad entre el río y sus humedales asociados es fundamental para la salud ecosistémica y también para la salud de las personas”, subrayó Gastón Fulquet, coordinador regional del programa Corredor Azul de la misma organización.
La biodiversidad del río. Archivo
El impacto de la contaminación ya es medible. Una investigación reciente del científico del CONICET Rafael Lajmanovich detectó en el arroyo Las Conchas, afluente entrerriano del Paraná, la concentración más alta de glifosato registrada en sedimentos de América del Sur, producto de la escorrentía agrícola.
A esto se suma la proliferación de algas verde esmeralda con cianobacterias —neurotóxicas y peligrosas para la salud— en períodos de bajante, altas temperaturas y exceso de materia orgánica.
Lajmanovich junto a su par, tomando muestras del río. Archivo
La depuración natural que ofrecen los humedales reduce significativamente el costo y el esfuerzo de los procesos artificiales de potabilización. Pero si esa función se pierde, el reemplazo es caro y menos eficiente. “El costo de la depuración artificial es proporcional a la calidad del agua que ingresa a la planta; los humedales ayudan a que estos costos sean menores”, explicó Boscarol.
Archivo
Desde Fundación Humedales/Wetlands International promueven el conocimiento y la protección de estos ecosistemas como estrategia clave frente a la contaminación. “Es una herramienta con base científica y lenguaje accesible que invita a reflexionar sobre el papel fundamental que cumplen los humedales en nuestra vida”, concluyó Boscarol.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.