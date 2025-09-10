Concordia: una adolescente mató a una vecina de un cuchillazo tras una gresca

La tranquilidad de la tarde del martes 9 de septiembre se vio opacada en el popular barrio Llamarada, de Concordia, zona de pobreza y conflictos entre vecinos, luego de que una puñalada terminara en asesinato.
Todo ocurrió este martes por la tarde en la localidad entrerriana. Una joven de 14 años terminó con la vida de una vecina que tenía 26.
De acuerdo con fuentes extraoficiales, el homicidio se produjo en medio de un enfrentamiento entre dos familias vecinas que acumulan denuncias por episodios de violencia. En medio de la pelea, una menor de 14 años apuñaló a una mujer de 26.
La víctima fue trasladada al hospital Delicia Concepción Masvernat por un vecino, pero a pesar de los esfuerzos, los médicos confirmaron su muerte poco tiempo después. La mujer fue identificada como Jesica Noemí Bravo.
La Policía trabajó en el lugar para dilucidar las circunstancias del homicidio e informaron que prevén varias detenciones, además de haber trasladado a la menor de edad.
