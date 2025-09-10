Manifestación contra “falsas denuncias” en la Plaza de Mayo de la ciudad de Santa Fe

Este 9 de septiembre se celebra el "Día Internacional contra las Falsas Denuncias" y la Agrupación Verdad y Justicia Santa Fe organizó una manifestación en la capital provincial. El acto comenzó aproximadamente a las 17, en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, el edificio de Tribunales y la Catedral Metropolitana.
La agrupación, que todavía no cuenta con personería jurídica, está conformada por familiares y allegados de 83 personas denunciadas, falsamente según pregonan.
En total, unas 200 personas asistieron a la plaza para pedir "justicia transparente, objetiva y comprometida con la búsqueda de la verdad".
"Nos agrupa la urgencia por visibilizar -en muchos casos de denuncias de violencia sexual y de género- la ausencia total de garantías fundamentales como el respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia", expresaron los organizadores.
Aseguraron que las fiscalías especializadas actúan "sin considerar las pruebas aportadas por el acusado o más grave aún, impidiendo, obstaculizando o extraviando pruebas fundamentales" y que ello conduce a "la imputación, prisión preventiva y en muchos casos a la condena de personas inocentes".
"Defendemos la necesidad de garantizar todos los mecanismos de protección a las verdaderas víctimas de violencia, como así también la aplicación de todo el rigor de la ley a los verdaderos culpables, pero exigimos una justicia que pueda velar para que estos mecanismos no sean desvirtuados con denuncias falsas o inverosímiles, que destruyen vidas, profesiones, familias y sobre todo a niños, cuando están involucrados. La condena a personas que no cometieron delitos también es un acto criminal", enfatizaron.
En gendarme Esteban Exequiel González brindó su testimonio. Foto: Manuel Fabatía
Hija
Frente al Palacio de Tribunales, se escucharon fuertes testimonios, en donde se habló de la "dictadura judicial" y "delitos de lesa humanidad que se cometen durante los juicios".
También se presentaron dos casos de hombres que fueron denunciados y lograron demostrar, años después, que todo era una farsa.
En primer lugar, habló Esteban Exequiel González, suboficial de Gendarmería de Venado Tuerto que vivió una pesadilla en la provincia de Buenos Aires.
Él contó que fue denunciado por la madre de su hija, luego de la separación. Aseguró que la mujer le hizo 12 imputaciones por violencia de género para dificultar sus intentos de compartir la tenencia de la pequeña.
Recién logró la absolución días atrás, cuando la Justicia pudo comprobar que ninguna de las acusaciones tenía fundamento. "Me allanaron, me rompieron la casa, estuve preso. Cuando presenté las pruebas, me dejaron en libertad, pero me ordenaron que abandone la ciudad y que fije domicilio en Rosario, a 150 kilómetros de mi hija. Afortunadamente, luego de mucho luchar, me absolvieron hace unos meses y hoy ella vive conmigo una semana y la otra con la mamá".
"La mujer que me acusó falsamente no tuvo ningún tipo de consecuencia", aseguró Javier Maillo. Foto: Manuel Fabatía
Acoso
El último en relatar su experiencia fue Javier Maillo, ex policía federal bonaerense que participó del programa televisivo Gran Hermano.
Maillo hizo referencia a su caso, cuya raíz llega hasta 2015. "Ese año me vi cinco veces con una mujer. Nos conocimos y decidí no seguir. Entonces comenzaron los problemas. Me acosaba y hasta llegó a amenazar a mi hija. La denuncié varias veces. Nunca pasó nada. Ella era prosecretaria de una fiscalía. Nunca dejó de molestar", se quejó.
"En 2017 me llamó por teléfono para decirme que quería ser mamá y que quería que yo le donara esperma. No lo podía creer. Le corté. En enero de 2018 me mandó una carta documento para que le pague unos 500 dólares por mi negativa a ser donante. No le di importancia. En marzo del mismo año, me mandó una foto de su rostro con un corte y un ojo morado. 'Mirá cómo me dejaste', puso. Yo estaba bailando con un grupo de amigos, a más de 500 kilómetros de distancia de donde estaba ella. Me reí y no lo tomé en serio", narró.
"Dos días después, un patrullero de la Policía Federal paró frente a mi casa y me notificó que tenía que presentarme ante la fiscalía. Me acusaban de abuso sexual agravado por el uso de arma de fuego en contexto de violencia de género… un delito que se pena con hasta 20 años de cárcel. Afortunadamente, durante el juicio que se realizó dos meses atrás, la misma fiscalía pidió mi absolución luego de ver las pruebas que yo mismo tuve que reunir. Cuando pregunté qué iban a hacer con la mujer que me había denunciado falsamente, me dijeron 'nada'. No tuvo consecuencias. Ni siquiera le cobraron a ella el costo del proceso", se lamentó.
Trigatti
Durante el acto también se hizo referencia al caso del profesor de gimnasia Juan Trigatti, acusado de abusar sexualmente de alumnas del jardín en el que él daba clases. Este hombre fue absuelto este año en un juicio oral, pero luego condenado por la Cámara de apelaciones. En ambos casos, los jueces de sendos tribunales resolvieron por unanimidad.
En el escenario, dos docentes conocidas del acusado leyeron una carta abierta que firmaron 274 allegados para manifestar su apoyo al profesor y sus críticas al sistema judicial.
