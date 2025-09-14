Asesinaron a un adolescente de un tiro en la cara en Villa Gobernador Gálvez

Un adolescente de 16 años fue hallado sin vida en la noche del sábado 13 al costado de una calle al este de Villa Gobernador Gálvez, con un disparo en la cara. Es el primer homicidio que se registra en el mes de septiembre y el número 82 en lo que va del año en el departamento Rosario.
Mirá tambiénLa familia de Diego Fernández Lima pidió revisar el jardín de los Graf con un georradar
Fuentes policiales indicaron que la víctima, identificada como Eric D., fue encontrada poco antes de las 21 en pasaje Ombú al 1300, entre General López y Roque Sáenz Peña, donde se ubica un precario asentamiento de viviendas en un extremo de barrio La Ribera, a pocas cuadras del río Paraná.
El adolescente tenía una herida de arma de fuego a la altura del ojo izquierdo. Cerca del cuerpo, los uniformados hallaron una vaina servida calibre 40, que fue enviada a peritar.
En base a datos aportados por vecinos de la zona, se presume que la víctima mantuvo una discusión con al menos tres personas, y que en un momento, una de ellas sacó un arma de entre sus ropas y le disparó desde muy corta distancia.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.